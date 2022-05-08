美中情局長：烏克蘭戰爭影響中國對台灣算計

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burn）7日表示，中國正仔細研究俄羅斯侵略烏克蘭戰爭，且很可能會根據它從當中汲取的教訓，調整它奪取台灣控制權的長程計畫。

法新社報導，伯恩斯在金融時報（Financial Time）主辦的會議上表示：「顯然中國領導階層正試圖仔細研究，針對本身野心和台灣問題，他們應該從烏克蘭汲取什麼教訓。」

伯恩斯說，他認為北京當局對俄羅斯軍隊的拙劣表現以及來自整體烏克蘭社會的頑強抵抗「深感震驚」。

伯恩斯又說：「我認為他們大感意外，特別是大西洋兩岸聯盟聯手讓俄羅斯為其侵略行徑付出經濟代價。」

伯恩斯指出，北京當局對「俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的作為實際上促使歐洲人和美國人更緊密團結在一起，深感焦慮不安」，「到底從其中得出什麼結論依然是個問號」。

伯恩斯接著說：「我認為，中國領導階層正非常仔細研究所有這一切，任何試圖訴諸武力奪取台灣掌控權必須付出的代價和後果。」

路透社報導，但他也提醒指出，那不會改變中國領導人習近平對台灣的長程目標。

「我絲毫不認為，這會削弱習近平所抱持的假以時日能奪得台灣控制權的決心。但我認為，那會影響他們對有關如何和何時動手的算計。」

中國一直拒絕譴責俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，且一向批評西方對莫斯科施加制裁。

就在俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭前數週，北京和莫斯科發布聯合聲明，提升雙邊關係，並指兩國「友好沒有止境，合作沒有禁區」。且雙方近幾年來一直致力強化能源和安全關係，反制美國和西方陣營。

但伯恩斯表示，美國認為，中國已因為與俄羅斯總統蒲亭的野蠻軍事行動扯上關係，導致聲譽受損而深感不安。（譯者：劉學源/核稿：蔡佳敏）1110508