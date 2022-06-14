雲峰飛彈話題掀波 游錫堃：最主要訴求是和平

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（中央社記者范正祥台北14日電）立法院長游錫堃日前視訊演講提及雲峰飛彈，結果話題引發議論。游錫堃今天對此表示，「我最主要訴求是和平」。他並澄清，雲峰飛彈訊息是看媒體報導，自己沒有參與國安，沒有講雲峰飛彈量產。

游錫堃12日接受「台灣海外網」邀請，以線上視訊的方式進行「防衛意志是護台良方—烏俄戰爭的啓示」專題演講。他指出，烏俄戰爭對台灣的啟示，就是勿恃敵之不來，一定要事先做好準備；中國經濟改善後已變成霸權，中共的侵略本質及天朝心態沒有改變，就是想要來侵略台灣，台灣不要以為中國不會發動戰爭。

游錫堃今天在立法院有接見「立法院國會助理工會」的活動，會前媒體詢問游錫堃於12日視訊演講中提及雲峰飛彈，是否表達已經量產，射程可到北京。游錫堃對此提醒媒體，再把他當天視訊演講內容前後文看一下，他在演講時所要表達，「最主要還是『和平』，最主要強調的是『和平』，大家才會幸福。」

至於國軍是否已完成雲峰飛彈研發、甚至已經量產，以及射程等，游錫堃表示，雲峰飛彈訊息是看媒體報導，自己沒有參與國安，沒有講雲峰飛彈量產。

但媒體仍一再追問游錫堃12日視訊演講當天提及的雲峰飛彈相關內容，游錫堃重申，雲峰飛彈訊息是看媒體報導，他演講時也有說是「依據媒體報導」，他演講最主要是強調和平。（編輯：郭無患）1110614