張善政拜會桃園市復興區 盼提完整政策造福鄉親

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國民黨桃園市長參選人張善政（中）15日到桃園市復興區拜會時表示，對復興區有一套完整政策，盼讓復興區鄉親日子過得更好，物資、交通更方便，土地使用也更有彈性。（張善政團隊提供）中央社記者葉臻傳真 111年6月15日

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（中央社記者葉臻桃園15日電）中國國民黨桃園市長參選人張善政今天到桃園市復興區拜會時說，對復興區有一套完整政策，能讓鄉親日子過得更好；他將在17日與前台北市議員羅智強在桃園市政府前合體。

張善政接受媒體聯訪時表示，將在17日上午9時30分與羅智強在桃園市政府前合體，針對未來是否邀請加入團隊，還需要進一步溝通，目前還沒談到這麼遠。

張善政致詞時表示，最近下大雨造成農作物損失，自己能感同身受，對於農損的部分，除了農委會有提供農損災害補助，桃園市政府也應該有所表示；未來會站在農民的立場承擔責任，也會協助農民將好的農產品推銷到外地，實實在在的照顧偏鄉農民。

張善政也說，他在2012年擔任科技政務委員時，將復興區作為遠距醫療的示範鄉鎮，透過天線、網路及巡迴醫療車等設備為後山的鄉親看診，這完全是基於對桃園感情所付出的行動，所以對復興區完全不陌生。

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張善政說，復興區有很多建設可以再加強，未來包括老年醫療、壯年就業、小朋友教育，他都有一套完整政策，讓復興區鄉親日子過得更好，物資、交通更方便，土地使用也更有彈性。

復興區長游正英致詞時表示，希望這次選戰國民黨能大獲全勝，讓國民黨對鄉親們的愛能夠在桃園這片土地上造福民眾；游正英也現場幫張善政取了泰雅族名尤命Yu Min，象徵堅毅不拔的精神。（編輯：方沛清）1110615