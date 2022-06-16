高市長民調外流？黃健庭：非黨中央流出無從判斷

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（中央社記者劉冠廷台北16日電）國民黨高雄市長民調疑似外流，有意參選的張亞中今天認為疑點重重，要求黨中央公布；秘書長黃健庭說，民調內容非黨中央流出，無從判斷是否為黨所做民調，黨中央一直在做滾動式民調，但屬參考式民調，不會公布與提供。

國民黨備戰年底縣市長選舉，孫文學校總校長張亞中、前衛生署長楊志良皆有意參選，國民黨智庫執行長柯志恩也是黨內點名的對象，昨天則流出一份疑似國民黨所做的民調，內容顯示柯志恩排名第一。

張亞中今天發出新聞稿表示，目前曝光的民調疑點重重，黨中央有必要公開說明；他會指派辦公室主任何啟聖，在明天上午11時親自拜會黃健庭，要求公開這份神秘民調的所有資料。

對此，黃健庭晚間受訪表示，高雄市長提名人選黨中央正徵詢各界意見，同時進行民調以為參考，目前民調作業仍在進行，並未針對任何特定人士公布民調結果。至於媒體報導的民調內容，並非黨中央流出，亦無從判斷是否為黨所做的民調，外界實無必要以此大做文章。

黃健庭也說，黨中央一直對各縣市選情做滾動式民調，高雄也是其中之一，各地民調仍持續進行中，選策會將參考民調結果，做後續提名及規劃選戰策略。這與初選民調不同，參考式民調本就不會對外公布，也不會提供給個別有意參選者，以防止對手陣營操弄民調，並避免民調結果對相關當事人造成困擾與傷害 。

此外，針對張亞中明天將派何啟聖拜訪黃健庭，據了解，黃健庭明天上午有會議要參加，時間非常趕，因此可能無法與何啟聖見面，同時，黨中央也不會提供民調資料給何啟聖。（編輯：趙蔚蘭）1110616