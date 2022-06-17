AIT：台灣敬業度高 全球衛生社群負責任成員

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（中央社記者游凱翔台北17日電）美國在台協會（AIT）、外交部、日台協會、澳洲駐台辦事處等單位今天舉辦「GCTF」線上研討會，AIT表示，儘管台灣無法有意義參與世衛等國際組織，但台灣是全球衛生社群能力強、敬業度高和負責任的成員。

AIT晚間發布新聞稿指出，AIT、外交部、衛福部、日本台灣交流協會、澳洲駐台辦事處今天共同舉辦「全球合作暨訓練架構（GCTF）線上國際研討會：推動C型肝炎消除的努力與進展」，來自39個國家、超過100名公共衛生官員和專家參與。

AIT指出，這次線上研討會為GCTF自2015年啟動以來，第9場探討公共衛生議題的GCTF研討會，目的是讓衛生官員和專家做好準備，以便強化印太地區及其他地區的衛生安全。

AIT表示，研討會邀請來自美國、台灣、日本、澳洲的公衛專家，在專題演講中分享消除C型肝炎的實踐與政策，包括台灣成效卓越的消除C肝計畫、世界衛生組織 （WHO） 對C型肝炎國家的指導方針、及消除C型肝炎的國家政策和經驗，美國疾病管制和預防中心（CDC）的專家也參加線上研討會的專家討論，闡述美國的C型肝炎政策，並分享如何與國際社會合作，以防止C肝進一步傳播。

AIT強調，儘管台灣無法有意義的參與世衛組織和許多其他國際組織，但台灣是全球衛生社群裡能力強、敬業度高和負責任的成員，今天的活動正凸顯台灣有多種方式能與國際社會分享專業知識，以及全球衛生界能如何與台灣分享經驗，以應對共同的公衛挑戰。

外交部發布新聞稿表示，前副總統、流行病學家陳建仁也為活動發表專題演講及與談；另外，衛福部長陳時中、外交部政務次長曾厚仁也為活動開幕致詞。

外交部指出，陳建仁在演講時向各國與會官員及專家介紹台灣「國家消除C肝政策綱領」，預計將於2025年治療8成以上C肝病患，提前5年達成WHO的計畫性目標。

陳時中表示，台灣完善的全民健康保險制度成功提升肝炎防治成效，並在過去5年以C型肝炎全口服新藥累計治療超過50%C肝患者，大幅降低肝硬化及肝癌對國民健康的威脅。（編輯：蘇志宗）1110617