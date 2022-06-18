美公開助烏網路作戰 國防院：正面啟示台海衝突

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北18日電）烏俄戰爭爆發，國防院學者指出，美軍網路司令部司令保羅．中曾根坦承已實施攻勢網路作戰支援烏克蘭，此時發表這些言論，就效果而言也暗示一旦台海出現失控衝突局面，台灣屆時將獲得不下於此的協助。

國防部智庫、國防安全研究院網路安全與決策推演研究所助理研究員吳宗翰，以「美軍對俄『攻勢網路作戰』支援烏克蘭的意涵與對台正面啟示」為題，於「即時評析」專區撰文。

吳宗翰指出，美國國安局長兼美軍網路司令部司令仲宗根（Paul Nakasone）6月1日接受英媒「天空新聞」訪問時提及美國目前在俄烏戰爭的角色，並首次坦承網路司令部已實施一系列的「攻勢與守勢作戰以及資訊作戰」行動以支援烏克蘭。

儘管沒有再揭露更多細節，但仲宗根強調，一切行動都是「合法」且經過政府批准，同時也依循國防部政策；白宮隨後也附和他的說法，表示任何針對俄國的網路行動均未違反美國避免與俄國發生直接軍事衝突的政策。

「攻勢網路作戰不必然跨越戰爭門檻」，吳宗翰表示，美軍網路作戰聯戰準則中對於「攻勢作戰」的定義為：意圖於網路空間內或透過他國網路空間展現武力，以支持作戰指揮官或國家目標，這個定義指出部隊確實可在不違反美國的政策立場下實施干擾、破壞敵人的武器系統、指管流程、後勤節點與高價值目標等。

吳宗翰指出，戰爭爆發以來，美國拜登政府一直堅稱不會派兵參戰，僅提供軍事與經濟支援烏克蘭，既然如此，仲宗根與白宮的發言時機與內容就更格外引人注目。近來，美國逐漸改變以往單方行動的作法，轉而更多與友盟夥伴共同合作並積極公開威脅情資。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳宗翰提到，戰略溝通被視為是影響資訊環境中「認知向度」的重要手段，也就是透過資訊傳遞掌握戰場制高點。換言之，當仲宗根在談話中大力稱許烏克蘭抵抗俄國網攻的韌性及刻意對比美俄的資訊作戰，一面說出真相，另一面在打擊俄軍士氣。

吳宗翰認為，相關言論對台灣有正面啟示，自烏俄開戰以來，台海情勢屢被拿來比較，美國是否因此改變長期奉行的戰略模糊政策更成為國內外媒體關注焦點；面對政經實力更勝且網戰實力不亞於俄國的中國，美國絲毫不敢大意，既需考量平衡全球軍事部署，也須動態調整以牽制中俄。美方此時發表曾以攻勢網路作戰支援烏克蘭的言論，就效果而言，也暗示一旦台海出現失控衝突局面，台灣屆時將獲得不下於此的協助。（編輯：郭無患）1110618