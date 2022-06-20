監委：司法官學院欠缺多元性別概念 應檢討改進

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（中央社記者陳俊華台北20日電）監委紀惠容、高涌誠今天說，司法官學院辦理司法人員訓練、住宿，多項事務欠缺多元性別概念；因舊有建築設施不易改造，難以妥適規劃符合性別平等、多元需求設計，應積極謀求改進。

監察院透過新聞稿指出，司法及獄政委員會5月11日通過紀惠容、高涌誠調查司法官學院宿舍安排，涉性別歧視案調查報告，促請司法官學院檢討改進。

監委表示，近來民眾多元性別意識逐漸抬頭，但司法官學院在辦理學員學號、教室座位、宿舍床位安排、文件表格等，都以制式二元性別方式處理，性別爭議申訴的處理及承辦人員相關用字遣詞等，都有持續檢討精進的空間，以營造更友善的多元性別學習環境，以培育更具性別意識與敏感度的法官。

調查報告指出，司法官學院雖已建構「員工協助方案」（EAP）等相關心輔機制，值得肯定；但目前使用率仍偏低，如何改變既有觀念，及協助員工、學員自我發覺，勇於使用及樂於使用相關心理諮商服務，是司法官學院下一階段檢討改善的目標。

紀惠容、高涌誠說，司法官學院是孕育法官、檢察官的搖籃，如果能在養成過程中，提供相對完善的性別友善設施，能潛移默化學員的性別意識與敏感度，提升司法官處理性別案件的品質。

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監委表示，但司法官學院雖盡力維持、並修建符合多元性別的設施，但其主建築物從民國70餘年啟用至今，已超過40年，舊有建築設施、空間、設備不符新式建築標準，又不易改造，導致難以妥適規劃符合性別平等、多元需求的設計，相關機關應積極謀求改進。

監委也說，有關公部門的宿舍整建與安排，由於涉及跨部會法規整合，政府至今未提出具多元性別概念的相關建設及政策指引。隨著人權意識持續抬頭，行政院宜借鏡國外經驗，著手進行跨部會的法規整合，以建置本土化的多元性別施政指引，供各機關依循。（編輯：趙蔚蘭）1110620