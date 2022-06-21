安居緝毒專案 蘇貞昌：第7波鎖定大麻新興毒品

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（中央社記者賴于榛台北21日電）行政院長蘇貞昌今天主持「毒品防制會報」時指出，大麻及新興毒品危害民眾健康，但近期查獲大麻案件數量，卻與偵結人數有明顯落差，將鎖定大麻與新興毒品為第7波安居緝毒專案查緝重點。

政院晚間發布新聞稿指出，蘇貞昌今天主持「行政院毒品防制會報第31次會議」，他會中表示，政府自民國106年起即執行「新世代反毒策略」，去年起新一波計畫為期4年，共計投入新台幣150億元，並從制度面、法律面等，強化反毒作為。

他表示，近年來，在檢、警、憲、調、海關、海巡6大系統合作下，無論查獲毒品數、降低總施用毒品人數及初次施用毒品的新生人口數上，都獲致相當好的成績。

蘇貞昌說，大麻及新興毒品對於民眾健康危害甚鉅，近期查獲大麻案件數量明顯增多，去年查獲1萬多株，為109年的2倍、108年的5倍，但地檢署近3年偵結人數卻明顯下降，法務部與台灣高等檢察署報告應研議應對策略與精進作法。

台灣高等檢察署已6度率緝毒系統執行「安居緝毒專案」。蘇貞昌表示，應將大麻與新興毒品列為第7波安居緝毒專案查緝重點，同時思考新方法或改變作法，務求從源頭防堵毒品流入市面。

蘇貞昌也感謝警政署協助法務部調查局，讓快遞夾藏毒品偵破率從40%提升到74%。

另外，法務部會中報告「施用毒品者再犯防止推進計畫」。蘇貞昌說，計畫從貫穿式保護、處遇與轉銜、復歸社會整合、建立友善接納環境，以及兒少防護網路等5大架構著手，並涉及教育、就業、醫療、家庭支持、社會宣導等各面向，請各部會通力合作。

他也提醒，各部會首長需全力防堵毒品滲透各機關，避免人員涉毒造成破口。

校園毒品防制方面，蘇貞昌說，為強化及改善全台800多所學校的校園治安死角，他上週也已同意教育部所提經費1.6億元的計畫。（編輯：林興盟）1110621