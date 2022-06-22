民進黨：蓋金廈大橋非蔡英文、陳建仁政見

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（中央社記者葉素萍台北22日電）民進黨發言人謝佩芬今天說，台北市政府發言人陳智菡昨天在臉書提及金廈大橋等相關言論，但蓋金廈大橋並非總統蔡英文和前副總統陳建仁的政見，希望曾任職媒體的陳智菡評論他黨事務時，應先做功課和查證，不要無的放矢。

謝佩芬透過新聞稿表示，陳智菡所查到的新聞，是過去民進黨個別黨代表在全代會上的「提案」跟「發言」，並非是蔡英文的政見，而後金廈大橋也未再被提出實質討論。

謝佩芬指出，陳智菡在其臉書指稱，陳建仁2016年1月到金門是以「時任副總統」身分進行輔選，但大家都知道陳建仁是2016年5月20日才就任副總統，這是非常明顯和簡單的錯誤。

謝佩芬說，陳建仁（時為候選人）當時回答，「跨海大橋牽涉的是兩岸的議題，而兩岸任何問題，應該要在穩定、堅固的交流基礎下，再來談兩岸未來交流合作」，她說，任何人只要透過搜尋引擎，都可以輕易了解當年新聞全貌。

謝佩芬表示，陳智菡是台北市政府發言人，卻急於為「民眾黨主席」的兩岸政策護航，陳智菡為護航民眾黨主席柯文哲，致使其角色錯亂，「難不成又是民眾黨寄生台北市政府的最佳典範？」（編輯：林淑媛）1110622