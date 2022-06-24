立陶宛農業部政次：加強民主市場雙邊關係對抗威權

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外交部24日舉行「立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯訪問團」記者會，吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）（左）、立陶宛農業部國際事務及出口推廣處長凡庫斯（Antanas Venckus）（右）等人出席。中央社記者張皓安攝 111年6月24日

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（中央社記者游凱翔台北24日電）立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯今天表示，立陶宛與俄羅斯雙邊關係遭遇挫折，並因中國打壓加重困境，最簡單方式就是加強民主市場雙邊關係與貿易，因為民主市場尊重法治、可預測，藉此對抗威權國家。

外交部舉行「立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯訪問團」記者會，吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）、立陶宛農業部國際事務及出口推廣處長阿那塔．凡庫斯（Antanas Venckus）、外交部副發言人崔靜麟出席。

媒體詢問，中國多次違反世界貿易組織規定，片面禁止輸入台灣石斑魚、白帶魚等養殖產品，且中國亦曾以類似手段重創立陶宛，立國有無任何因應之道可與台灣分享。

吉爾卓帝斯表示，立陶宛這20年來在與俄羅斯的雙邊貿易上遭遇挫折，甚至因中國的打壓而加重困境，歐盟成員國為此向世界貿易組織（WTO）申訴，但申訴過程曠日費時，此時台灣作為潛在替代市場相當重要，因此藉由強化台立雙邊關係來彌補損失。

吉爾卓帝斯認為，最簡單的方式就是加強民主市場間的雙邊關係與貿易，因為是民主市場可預測且尊重法治，更是企業家能夠信任的投資環境，藉此來對抗威權國家。

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吉爾卓帝斯此行訪台出席台北國際食品展，除推銷立陶宛產品，對台灣農產品也印象深刻。吉爾卓帝斯提到，他參觀台灣企業及農場後認為，台灣農產品只要符合立陶宛進口法規，不但能進入歐盟市場，立陶宛作為共同市場一部分，相信台灣產品在立陶宛民眾心中會有一席之地。

吉爾卓帝斯表示，台灣相關單位已向立陶宛承諾，進口許可數個月就能通過，屆時立陶宛的牛肉、家禽類、乳製品、魚製品將能輸入台灣；期盼雙方能長久合作，立陶宛也在研究台灣消費者偏好及消費文化。（編輯：林克倫）1110624

外交部24日舉行「立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯訪問團」記者會，吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）提到，此行參觀台灣企業及農場，他認為台灣農產品只要符合立陶宛進口法規，不但能進入歐盟市場，且立陶宛作為共同市場一部分，相信台灣產品在立陶宛民眾心中會有一席之地。中央社記者張皓安攝 111年6月24日