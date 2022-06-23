台灣、立陶宛推進農業合作 牛肉輸入書面審核中

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農委會與立陶宛農業部23日展開面對面會談，奠定雙邊未來簽署合作備忘錄基礎，農委會目前已在書面審核立陶宛牛肉輸入，並檢驗其泥炭土適合使用的範圍。（農委會提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年6月23日

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（中央社記者楊淑閔台北23日電）農委會副主委陳駿季今天說，與立陶宛農業部次長吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）舉行農業高層對話會議，奠定雙邊未來簽署合作備忘錄基礎，並已在書面審核立陶宛牛肉輸入。

陳駿季接受中央社記者電話訪問時指出，農委會與立陶宛農業部已於3月3日召開農業首長視訊會議，之後也透過對話平台交流，這次吉爾卓帝斯率團訪台，今天雙邊農業主管機關展開面對面會談，將推進未來農業政策與發展、農業科技、市場進入、農業投資等4面向進一步合作。

陳駿季說，立陶宛已於6月初提出輸銷牛肉到台灣的申請，目前進入書面審核階段，若有資料需要補齊，會請立陶宛農業部門補充；完成書面審核之後才會進入現場查核，屆時會派檢疫官到立陶宛產地進行產地相關作業的查核，隨著下半年國際間防疫放寬，未來查場作業進行也會比較順利。

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陳駿季再舉例，已輸入立陶宛的泥炭土進行檢驗，將分析適合何種作物使用的運用範圍，未來提供農民參考、運用。此外，雙方的民間也合資在立陶宛設置植物工廠，使用的是台灣的農業技術。

另外，陳駿季補充，雙方針對糧食安全與氣候變遷等重要農業政策交換意見，其中COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫影響國際供應鏈正常運作，也影響到糧食安全，這方面，台灣提供相關因應對策，與立陶宛進行經驗交流。（編輯：管中維）1110623