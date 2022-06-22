國際食品展掀熱潮 立陶宛品牌商樂觀看在台商機

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2022台北國際食品展22日在南港展覽館舉行，立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）（左）參觀立陶宛攤位，舉起一杯精釀啤酒。中央社記者鄭傑文攝 111年6月22日

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（中央社記者鄭鴻達台北22日電）外貿協會主辦2022台北國際食品系列展今天開幕，其中立陶宛、波蘭等展區備受矚目。立陶宛百年巧克力品牌露特巧克力（RŪTA）的代理商透露，去年在台銷售額翻倍，展望今年商機可期。

台北國際食品展今年擴大舉辦，匯聚23國1097家廠商參展，規模較2021年成長133%。其中，立陶宛國家館因立陶宛農業部次長吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）帶團參訪，格外受到矚目。

貿協駐場人員說明，立陶宛館此次有超過20個品牌參展，其中，立陶宛農業部率領12家廠商實體參展，今年參展廠商家數比去年多，產品也更多樣化，無法親自實體參展者，也會透過樣品參展。

台灣富美貿易公司創辦人黃棏躍表示，這次他代表立陶宛露特巧克力參展，雙方都希望利用此次參展，讓台灣的消費者及廠商通路採購，在活動中更認識露特巧克力。

黃棏躍說，去年6月起民眾熱情購買掀起搶購熱潮，讓110年營業額較109年翻倍，達到新台幣1000萬元；今天是展覽第一天，陸續還會有客人或通路採購窗口來訪，預期商機會持續發展。

立陶宛酒類參展廠商ŠVYTURYS-UTENOS ALUS外銷部主任洛利肯納斯（Raimundas Laurikenas）也預期，今年銷售額會有所成長。他說，立陶宛與台灣友誼才剛開始，台灣消費者也開始發掘更多立陶宛優良商品。

洛利肯納斯說，立陶宛人口約280萬人，台灣是超過2300萬人，市場相對大很多，且立陶宛與台灣的商機才剛開始，此次參展就是希望能找到在台灣的合作夥伴，拓展商機。

此外，駐點波蘭展位的波蘭台北辦事處數位傳播專員姆羅佐夫斯基（Robert Mrozowski）說明，今年參展廠商都對台灣市場有高度興趣，參展主要產品包括甜點、有機食品，包含無麩麵包、薯片、餅乾，果汁、酒精類等食品。（編輯：張良知）1110622

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