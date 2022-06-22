立陶宛農業部政次：制度面促成台立更密切雙邊貿易

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2022台北國際食品展覽會22日起在南港展覽館開幕，總統蔡英文（中）與外貿協會董事長黃志芳（右）、立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）（左）一起參觀立陶宛館，並動手撒上麵粉為展區揭幕。中央社記者鄭傑文攝 111年6月22日

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（中央社記者鄭鴻達台北22日電）立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）今天接受中央社記者訪問時表示，此行主要是拓展台灣食品市場，期間會與台灣相關單位洽談包含立陶宛乳製品、水產等各類產品的輸入許可措施，希望能從制度等面向促成更密切的雙邊貿易。

吉爾卓帝斯強調，立國企業與中國貿易時，包含農產品與食品等項目，遭遇到嚴重的干擾與歧視行為，因此非常感謝台灣在此複雜的情勢中所做的努力。

吉爾卓帝斯率團於今天凌晨抵達台灣訪問，他上午先出席「2022台北國際食品展」，為立陶宛館揭幕，後續將拜會農委會、衛福部與經濟部，同時出席立陶宛麵粉說明會與台立食品廠商媒合會等活動。

吉爾卓帝斯告訴中央社記者，來台的訪問團成員包括立陶宛農業部與20餘家參展企業，主要目的是推廣立陶宛農產品以及拓展台灣市場；訪台期間同時也會與台灣相關單位洽談包含乳製品、水產等各類產品的輸入許可措施。

吉爾卓帝斯表示，立陶宛企業界對立台貿易期待很高，盼能從制度等面向促成更密切的雙邊貿易，此行也要為立國企業尋求在台灣商機與對口，推廣以及進行雙邊貿易。

吉爾卓帝斯話鋒一轉強調，更重要的是，他們要力挺世界上的民主夥伴；立陶宛了解台灣人為民主奮鬥，也感謝台灣支持烏克蘭人民爭取自由與自決，這對大家都很重要。

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吉爾卓帝斯說，立陶宛歡迎和志同道合的國家合作，立陶宛與台灣有許多共通點，這確實能協助雙方找到更多合作利基，尤其是雙邊貿易，立國也高度期待來自台灣的投資及未來更多領域雙邊合作。

此外，吉爾卓帝斯在食品展開幕致詞時提到，當今世局充滿挑戰，包括俄羅斯在烏克蘭持續的戰事，成為全球糧食安全的重要議題之一，更別提COVID-19疫情的負面影響，因此農業部門重要性更勝以往。（編輯：黃國倫、林淑媛）1110622

2022台北國際食品展22日在南港展覽館舉行，立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）（左2）參觀立陶宛麵粉製成的多種烘焙產品。中央社記者鄭傑文攝 111年6月22日