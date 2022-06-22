2022食品展台灣館秀肌肉 農委會與立陶宛談合作

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2022台北國際食品展覽會22日起在南港展覽館開幕，農委會以「永續．韌性．零碳農業」為主題的台灣館，規劃成6大展區參展。農委會主委陳吉仲（左5）、農糧署長胡忠一（右5）等人出席開幕。（農委會提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年6月22日

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）農委會以「永續．韌性．零碳農業」為主題的台灣館今天開館，參展2022台北國際食品展，農委會主委陳吉仲說，台灣農產品質足以走入國際，不依賴單一市場，明起跟立陶宛談合作。

2022台北國際食品展覽會今天起在南港展覽館開幕，農委會以「永續．韌性．零碳農業」為主題的台灣館，規劃成6大展區參展，包含「農糧精品區」、「畜禽產品區」、「水產品區」、「調理食品區」、「農村好物區」及「TGA農業品牌區」等，展現台灣農業實力。

陳吉仲說，有上百家業者參展，展現台灣擁有全世界數一數二的優質農業技術成果，包含落實農藥及肥料管理登記，又例如產銷履歷及有機驗證的耕作面積，累計已達8萬多公頃，農產檢測結果都無虞，世界上少見，期待台灣農產價格也能跟進日本，鼓勵農民永續經營。

漁畜產品品管方面，他說，中國曾受十足目虹彩病毒疫情肆虐時，台灣2年清除，而且口蹄疫也已拔針，還防守住非洲豬瘟入侵國內的養豬產業，傳統豬瘟疫情也將告一段落，以上種種代表台灣農產品可走向國際。

台灣館的旁邊有加拿大館、美國館、立陶宛館。陳吉仲說，台北國際食品展是全世界指標性的食品展，廣邀各國前來參展，農委會希望透過參展讓台灣農漁畜及加工產品行銷全世界，周邊各國館環繞可提供買家多元選擇，彼此也可互補合作、攜手前進全球市場。

他並說，尤其是立陶宛，來台訪問的立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）明天會跟農委會就雙方進一步合作進行討論，而透過農產貿易合作，可有效降低現在全球糧價對糧食安全的影響，雙邊可互得其利。

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陳吉仲藉此對中國喊話說，農產貿易還是要往市場經濟角度運行，不能不符合國際規範，否則絕對會造成未來相關貿易阻礙之外，更進一步也會影響糧食安全。

因應中國13日起暫停台灣石斑魚輸入，他說，展場的水產品區有10幾家業者參展，其中8家賣石斑魚，今天全聯通路已答應要協助內銷500公噸國產石斑魚，而這1000多戶的養殖戶，農委會將輔導產銷升級，全力加強內、外銷，不再仰賴單一（中國）市場，並要開拓新興市場，呼籲國內消費者、國外買家及消費者可多享用。（編輯：陳政偉）1110622