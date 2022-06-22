中美洲友邦食品展設館 創意黑檸檬石斑挺民主的魚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台北國際食品展今天開幕，總統蔡英文（右）與瓜地馬拉駐台大使葛梅斯（Willy Gómez）（左）等友邦駐台使節一起為中美洲及巴拉圭館舉行開幕儀式。（中美洲經貿辦事處提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年6月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北22日電）台北國際食品展今天登場，台灣4友邦聯合設立的「中美洲及巴拉圭館」巧思吸睛，例如結合瓜地馬拉特色料理黑檸檬與台灣石斑魚，端出一道台瓜黑檸檬石斑，以創意方式支持台灣「民主的魚」。

2022年台北國際食品展22至25日在南港展覽二館登場，貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯、巴拉圭等4友邦駐台使館結合中美洲經貿辦事處、外貿協會設立專館，空運多樣產品與型錄來台參展，盼拓展拉美食品在台商機。

總統蔡英文、瓜地馬拉駐台大使葛梅斯（Willy Gómez）、貝里斯駐台大使碧坎蒂（Candice Pitts）、宏都拉斯駐台一等秘書雷賀（José Zamora）、巴拉圭駐台代辦彬文勇（Carlos Pintos）今天為「中美洲及巴拉圭館」揭開序幕。外交部次長俞大㵢、外貿協會董事長黃志芳、經濟部次長陳正祺、國貿局長江文若、中美洲經貿辦主任廖鴻達皆出席。

開幕精選9道結合拉美友邦與台灣食材的經典料理，除了應景用了石斑魚的「萌萌初戀台瓜黑檸檬石斑」，還有分別象徵台灣與貝里斯、巴拉圭、宏都拉斯友誼的「辣台妹台貝辣炒高麗菜」、「珍愛台巴瑪黛茶珍奶」、「金好呷台宏鳳梨蝦球」料理。料理以辦桌概念呈現，再由蔡總統象徵性上菜「十全十美台瓜貝巴宏佛跳牆」，轉動圓桌開幕，活潑創意受到矚目。

根據中美洲經貿辦提供資料，台灣的拉美友邦以農漁畜牧業原物料最具全球競爭力，尤其是貝里斯的龍蝦，宏都拉斯與瓜地馬拉的糖、白蝦、咖啡，巴拉圭的牛肉等，已逐年成為最大宗輸台商品，例如宏都拉斯是台灣第一大白蝦來源國，瓜地馬拉蔗糖銷台總量排名全球第二，巴拉圭是台灣第二大牛肉供應國。

中美洲經貿辦指出，台灣與瓜、宏、貝、巴皆簽有自由貿易協定（FTA）或經濟合作協議（ECA），互享諸多關稅優惠，對台灣進口商為一大利多，儘管今年受疫情影響，食品進出口商仍踴躍參展，宏都拉斯、巴拉圭更有廠商不畏隔離檢疫困阻，親自來台推廣產品。

中美洲經貿辦指出，根據2021年海關統計數字顯示，國內進口自中美洲3友邦的海鮮總值約7529萬美元，逾五成的進口海參產自宏國，貝、宏國銷台的龍蝦市占約5%。2021年自宏、巴進口牛肉總量將近3萬噸，在台灣市占逾兩成，此外，全台每賣出10杯咖啡，其中就有1.2杯來自中美洲友邦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中美洲經貿辦指出，今年參展產品另一亮點是去年底在便利商店限量販售、造成搶購風潮的宏都拉斯經典薯片Root Smarts，使用當地生產的芋頭、地瓜、樹薯及大蕉，採收後24小時內新鮮製成，恰似台灣古早味地瓜片，此次再度登台搶攻零食市場。

中美洲經貿辦指出，主題館展期4天將舉辦多場食材介紹會，並邀請知名Youtuber現場烹調中美洲經典海鮮沙拉（Ceviche）、子彈捲餅（Baleada）和炸傑克（Fry Jack），並有中美洲食材入味台菜的創意示範秀，傳統炸大蕉、玉米餡餅、拉美米漿試吃，中美洲蘭姆調酒試飲等活動，讓民眾「從味蕾暢遊拉美」。（編輯：黃國倫）1110622

主題館展期4天將舉辦多場食材介紹會，並邀請知名Youtuber現場烹調中美洲經典料理。（中美洲經貿辦事處提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年6月22日