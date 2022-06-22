台北國際食品系列展開幕 23國逾千家廠商參展

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（中央社記者鄭鴻達台北22日電）2022台北國際食品系列展今天開幕，匯集23國1097家廠商參展，規模達3105個攤位，較去年成長逾1倍，來自五大洲特色美食齊聚參展，包括立陶宛、巴拉圭、美國與日本等設專館推廣。

2022台北國際食品系列展今天開幕，出席貴賓包括總統蔡英文、立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）、外貿協會董事長黃志芳、台灣食品暨製藥機械工業同業公會理事長王健蒼、台灣包裝協會理事長廖本泉、展昭國際企業股份有限公司總經理林茂廷等人。

黃志芳致詞表示，一如新鮮的空氣、潔淨的水，美食也為大家所喜愛，地球上所有生物都需要食物的營養，對人類來說，食品不但是幸福、文化與信仰的象徵，更是人類藝術最高形式的呈現。

黃志芳強調，最重要的，是食物拉近人與人之間的距離，這也是為何今天大家共聚一堂，一起享受由世界各國國際夥伴為大家準備的美食。黃志芳也介紹，這次食品展匯集了五大洲的美食與飲品。

貿協指出，2022年台北國際食品系列展，在疫情後首度回歸6月份檔期，並匯聚23國1097家參展商，規模達3105個攤位，較2021年成長133%，展出全球優質美味、食品加工／包裝機械、包裝材料與餐飲設備，完整呈現食品產業供應鏈。

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展場中來自歐洲的立陶宛、波蘭、荷蘭、比利時的巧克力、甜點等產品，以及非洲的史瓦帝尼王國、奈及利亞的蜂蜜、辣椒醬、辣木茶等產品。

在美洲部分，則有來自美國、加拿大、巴拉圭、貝里斯、宏都拉斯、智利的食品，包括北美人參、馬鈴薯、咖啡、龍蝦、鮭魚等產品；在亞洲區域，則有來自日本的抹茶、和牛、干貝，以及韓國的泡菜、人參等產品。（編輯：潘羿菁）1110622