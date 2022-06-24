學者：美P-8A穿越台灣海峽 反制中共系統擴張

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（中央社記者游凱翔台北24日電）中共機艦近期頻繁侵擾台灣與日本，美軍一架P-8A巡邏機今天穿越台灣海峽。國防部表示，對台海周邊外籍機、艦動態，均能全程掌握；學者認為，美軍此舉是應對中共宣稱台灣海峽不是國際水域說法，反制中共系統性擴張。

美國有線電視新聞網（CNN）引述美軍印太司令部發布的聲明指出，一架美國海軍P-8A海神式巡邏機今天飛越台灣海峽，展現美國對「自由開放印太地區的承諾」；另據「火腿族」無線電玩家監聽音檔顯示，共軍應對美軍機時稱台灣海峽為「領空」。

對此，國防部晚間告訴中央社記者，有關台海周邊外籍機、艦動態，國軍運用聯合情監偵手段，均能全程掌握，並適切應處。

國防安全研究院國防戰略與資源所長蘇紫雲向中央社記者表示，美軍是執行自由航行的宣告，同時應對中共宣稱台灣海峽不是國際水域的說法。

蘇紫雲指出，日本為了方便其他船隻通過輕津海峽而自主退縮領海，但中俄軍艦近日不僅穿越津輕海峽侵擾日本，更「貼近」日本領海邊緣航行，加上中國在南海、台海等作為，綜觀看來，中共是「系統性的擴張」。

國防院學者舒孝煌認為，美機「穿越」台灣海峽是較少見狀況，但近期中國與俄羅斯軍艦聯手侵擾日本，美機此舉反制意味濃厚。

國防院國家安全所長沈明室分析，中共的廣播是虛張聲勢，因為完全不合乎聯合國海洋法及國際法等規定，「就算台灣是中國的」，也不能說台灣海峽是中國的內海或領海，此舉是蠻橫的態度。

沈明室指出，日前外界提及美機的出現，是為了偵蒐剛下水的中共航空母艦福建艦，但福建艦尚未部署，且利用其他工具也能掌握行蹤；他推測美機近期舉措是例行巡邏，抑或美方透過衛星發現不明目標，派遣軍機偵蒐確認。

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尖端雜誌主任編輯李思平表示，中國一直認為台灣是中國的一部分，當然認為台海就是中國「內海」，且要求外國機艦通過必須要報備；但到目前為止，「中國也只是喊喊而已，並不能怎樣」。

據國防部公開訊息，6月21日有29架共機擾台，數量今年第3多；另據日本防衛省統合幕僚監部公開訊息，21日還有一艘「052C」驅逐艦、一艘「056A」護衛艦通過台灣宜蘭東部、日本與那國島之間海域。（編輯：林克倫）1110624