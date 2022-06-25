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無畏匿名威脅 製解放軍詳圖大學生盼呈現台海狀況

2022/6/25 11:21
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（中央社記者游凱翔台北25日電）製作「解放軍基地及設施」地圖的東吳大學音樂系學生溫約瑟說，期盼這份地圖能讓更多民眾了解台海狀況。至於遭網友恐嚇。他表示，人只要躲在匿名背後就會口無遮攔，因此傾向不浪費警政資源、不報警。

近期網路流傳一份「解放軍基地及設施」地圖，羅列中共解放軍各基地，游標點選即能顯示相關資訊、十分詳盡；更特別的是，地圖製作人是東吳大學音樂系大四學生溫約瑟，他在日前接受華視「三國演議」節目專訪。

但也因為上節目，引起關注，有人竟在推特發文恐嚇他，溫約瑟也毫不畏懼在下方留言，「你好，我就是本人，關於威脅言論也已通報警政機關，祝好」。

溫約瑟接受中央社訪問時表示，他不在意推特言論，因為人只要躲在匿名背後就會口無遮攔，本來是想報警，但現在還在考慮中，因為傾向不浪費警政資源。

對於製作解放軍軍事設施地圖而受外界關注，溫約瑟坦言：「有點意外，也蠻不好意思的」，畢竟家人因為他被威脅感到擔心；因此，他盼望外界知道有這個地圖、這個工具能使用就好，畢竟台灣有很多優秀軍事戰略人才。

談到熱中軍事的緣起，溫約瑟表示，家人沒有從事軍職，也無任何黨政背景，他是受到國中好友啟蒙，儘管目前就讀音樂系，但其實是「先喜歡軍事、再愛上音樂」。

溫約瑟透露，他喜歡鑽研公開情報，也是在開始打造地圖後，才知道所做的叫做「公開來源情報分析」；未來會慢慢更新資訊，期盼透過這份地圖，讓更多民眾了解台海狀況。

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至於未來是否朝軍事戰略領域發展，溫約瑟笑說，目前沒有打算將軍事戰略當成志業，進入體制內或許不盡如意；對他來說，音樂相對單純，不用面對價值觀之爭，音樂的價值觀之爭只停留在音樂史。

溫約瑟在華視「三國演議」節目中表示，作為台灣業餘軍事愛好者，萌生做一份解放軍地圖的想法，並在去年6月14日正式放到網路，讓大家可公開搜尋使用；相關資料都是自己用人工方式去蕪存菁逐一標註，相信全球情報部門都有比他更精確的資訊，因此這份地圖的受眾是一般民眾。（編輯：郭無患）1110625

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