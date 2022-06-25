民進黨彰化縣長選舉 蔡總統：會推出最好人選

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彰化小英之友會25日在彰化市一間餐廳舉辦理監事、顧問授證活動，總統蔡英文致詞時強調會在彰化縣推出最好的縣長人選，但未指明人選。曾被蔡總統約見的民進黨立委黃秀芳（圖）受訪表示，會全力支持黨提名的人選。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年6月25日

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（中央社記者吳哲豪彰化25日電）擔任民進黨主席的總統蔡英文今天南下彰化參加彰化小英之友會授證，蔡總統致詞時呼籲支持者在年底選舉團結以贏得大選，也強調會在彰化縣推出最好縣長人選，但未指明人選。

有媒體報導指稱，為贏得年底的彰化縣長選舉，蔡總統日前約見民主進步黨籍立法委員黃秀芳，有意徵召她參選；民進黨選舉對策委員會另勸退也有意參選縣長的前民進黨彰化縣黨部主任委員邱建富，但邱建富對外表示，他無法接受黨中央勸退理由，會持續爭取提名。

彰化小英之友會今天中午在彰化市一間餐廳舉辦理監事、顧問授證活動，蔡總統親自出席，黃秀芳、陳秀寳、陳素月等3名黨籍立委以及前彰化縣長魏明谷也到場。

據與會人員轉述，蔡總統致詞時強調，面對年底彰化縣長選舉，黨中央一定會推出最好人選，也呼籲支持者在年底選舉時團結起來，一起支持黨提名的人選以贏得大選，但蔡總統未指明最好的人選是誰。

曾被蔡總統約見的黃秀芳接受媒體聯訪指出，她一定全力支持黨提名的人選，但黨中央人選未定，她也尊重黨的決定，也相信會提出最適當人選，但黃秀芳避談是否被徵召參選彰化縣長的問題。

魏明谷接受媒體聯訪時說，他一定支持黨中央提名的人選，黨徵召誰，他就支持誰。

不過也有與會人士認為，黃秀芳和邱建富同屬正國會，加上2人根據地都在彰化市，黨中央或許可考慮南彰化出身且和邱建富屬不同派系的陳素月，陳素月在立委選舉時也曾擊敗前彰化縣長卓伯源以及前立委蕭景田，實力不差，提名陳素月或許能解決僵局。（編輯：謝雅竹）1110625