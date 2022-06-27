府：總統肯定邱國正表現 沒有異動國防部長打算

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

總統府發言人張惇涵27日說，中國時報報導「顧立雄可望成為文人國防部長」，未向總統府查證，總統蔡英文非常肯定國防部長邱國正（圖）的表現，沒有異動國防部長的打算。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北27日電）總統府發言人張惇涵今天說，中國時報報導「顧立雄可望成為文人國防部長」，這則報導從未向總統府查證，且報導充滿荒誕不實；總統蔡英文非常肯定國防部長邱國正的表現，沒有異動國防部長的打算。

張惇涵向媒體表示，「中國時報」未向總統府查證便作為頭版頭報導，荒謬至極。總統府表達嚴正譴責，並呼籲媒體報導應善盡查證責任，勿把作文當新聞，呼籲各界勿以訛傳訛。

張惇涵強調，蔡總統非常肯定 邱國正 邱國正小檔案 生日：1953年4月12日

學歷：美國陸軍戰爭學院、三軍大學戰爭學院、三軍大學陸軍指揮參謀學院、陸軍官校45期

經歷：國安局長、參謀總長、國防部軍備副部長、國防大學校長、後備司令部司令、陸軍第六軍團指揮官、國防部作戰及計畫參謀次長、陸軍第六軍團副司令、陸軍總司令部作戰署署長、陸軍裝甲步兵第373旅旅長、國軍退除役官兵輔導委員會主任委員 看更多 關閉 的表現，沒有異動國防部長的打算。邱國正不但治軍嚴謹，各項強化自我防衛能力的軍事建案也如期如質推動，且各項國防改革計畫也落實執行當中。此外，邱國正對於國際及區域軍事局勢的精準分析研判，對於協助蔡總統及國安團隊的重大決策，具有重大貢獻。

張惇涵表示，舉例而言，該則報導中，稱駐美代表 蕭美琴 蕭美琴小檔案 生日：民國60年8月7日

出生地：日本

學歷：美國哥倫比亞大學政治學碩士

經歷：立法委員（第5、6、8、9屆）、亞洲民主自由聯盟主席、國際自由政黨聯盟副主席、行政院大陸委員會諮詢委員、海基會董事、民進黨國際事務部主任、民進黨立院黨團書記長 看更多 關閉 與國安會副秘書長陳文政曾在電話爭執的內容，完全捏造不實、離譜至極，蕭美琴與陳文政根本從未有過任何爭執。再舉例來說，報導內容中稱陳文政不能直接以書面、電話或口頭向蔡總統報告，也並非事實；實際上，陳文政皆有參與蔡總統的定期軍談會議或各項軍事專案會議，也本於職責，必須向蔡總統報告。

張惇涵說，近來部分媒體不斷炒作國安會與國防部關係，這種炒作毫無意義，也其心可議。國安會與國防部皆是國安團隊的重要份子，「一個團隊、一個目標」，都是以提升國防戰力、強化國家安全為目標共同努力。面對當前複雜多變的國際局勢，這類企圖打擊軍心士氣的臆測及傳聞應適可而止。（編輯：楊凱翔）1110627