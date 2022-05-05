美售台M109A6延宕 邱國正：9月前公布備案

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（中央社記者游凱翔台北5日電）國防部長邱國正今天表示，MH-60R反潛直升機因價格過高，已經超出能力範圍；至於M109A6、刺針飛彈軍售案發生變化，是因俄烏戰爭爆發緣故，但國軍不會兩手一攤，相關備案預計今年9月前定案。

國防部、內政部、教育部、經濟部、衛生福利部、國家通訊傳播委員會等單位，上午以「『全民國防手冊』之編纂、內容及檢討」為題，赴立法院外交及國防委員會專案報告並備質詢。

民進黨立委趙天麟質詢關切，神鷹三號的「MH-60R反潛直升機」、「M109A6自走砲車」、遊龍專案的「刺針飛彈」等3個軍售案發生變化，原因為何。

邱國正回應，第一案（神鷹三號）是因為價格太高已超出能力範圍；第二、第三案，是因俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發後導致供貨期程改變，但不管原因為何，國軍一定會照著程序走，並向美方據理力爭，同時也準備備案應對，「不能說沒有武器就兩手一攤」。

邱國正強調，國軍會做好眼前的建軍備戰工作，而建軍與備戰是一體兩面。建軍的意涵，是想透過軍購等方式達到想要的目標；備戰是運用現有資源做好準備工作，因此國軍會就備戰層面進行調整及因應。

趙天麟關切，外傳海馬斯多管火箭系統將成為M109A6的替代方案，是否屬實。邱國正指出，確實是意見之一，但不管怎樣都會有替代方案。

趙天麟追問，最快什麼時候可以得知替代方案的結果。邱國正表示，9月前會有定案，將再向立法院報告說明。

邱國正答詢國民黨立委溫玉霞、無黨籍立委林昶佐時也指出，國軍絕對會有備案，台灣的國家處境外界都很清楚，面對困難國軍會儘量據理力爭、研討方案。（編輯：張良知）1110505