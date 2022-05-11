國防部：M109A6替代方案未定 與美洽談中

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣對美軍購M109A6自走砲車，因俄烏戰爭致產線排擠延宕交貨。（圖取自美軍網頁army.mil）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北11日電）台灣對美軍購M109A6自走砲車，因俄烏戰爭致產線排擠延宕交貨，有美國媒體報導，美軍建議台灣改買更新的A7，國防部及官員今天表示，持續爭取美方支持，目前替代方案仍未確定，仍持續與美方洽談中。

國防部2日表示，台灣對美軍購的M109A6自走砲車，因產線排擠，美方告知最快民國115年後才可交運，因此提供台灣包含海馬斯多管火箭系統在內，其它更精準與遠程的替代方案選項，台灣目前正審慎評估中；國防部長邱國正日前在立法院備詢時也提到，產線排擠的主因，是因俄羅斯與烏克蘭戰爭，但9月前會有定案。

美國媒體「Politico」今天爆料，因美方延遲交付M109A6，因此美國軍方建議台灣軍購更新、更先進的M109A7自走砲車。

國防部對此表示，國軍依「防衛固守、重層嚇阻」戰略，持續發展不對稱作戰思維及符合需求的武器，對美軍購將考量武器性能、價格、交運時程因素，持續爭取美方的支持；官員也告訴中央社記者，目前替代方案未確定，仍持續與美方洽談中。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲分析，M109A6與A7最大的差異在於車載底盤，A6的底盤與A2、國軍現有的A5相同，但因為A7採用M-2裝甲步兵戰鬥車底盤，因此動力系統等均獲強化，但對台灣來說，購買A7必須考慮後勤通用性，可能陷入「買車容易、養車難」的問題。

但蘇紫雲認為，台灣確實有可能購買A7，因為美國已逐漸將M109系列的生產線改為A7；另一可能，由於韓國、巴西近年都曾將既有A5升級為A5+BR（升級套件每輛約新台幣4965萬元），升級項目包括換裝新M284 155公厘/39倍徑砲管、M182砲座、定位、導航系統、火控系統，其性能接近A6，加上全球的A5、A6仍有約1000輛、後勤市場充裕，因此不排除台灣也有可能將現有A5進行升級。（編輯：蘇志宗）1110511