訪問華府僑社 江啟臣：大家都是中華民國派

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（中央社記者王承中台北28日電）立法院外交及國防委員會組團訪美，首日訪問華府僑社。率團的國民黨籍召委江啟臣今天表示，僑胞在海外打拚，是中華民國在海外最堅強力量，他感受到僑胞對中華民國發自內心的熱愛，大家都是「中華民國派」。

立法院外交及國防委員會26日組團出發訪美，預計前往美國華府、鳳凰城及洛杉磯訪問，此行將進行國會外交，與美方相關人員就軍事政策交換意見，考察僑務推展，並參加北美洲台灣商會聯合總會活動。

率團的國民黨籍召委江啟臣今天在臉書粉絲團發文指出，僑胞是中華民國在海外最堅強力量，美國考察的首日就安排僑界拜訪，今天到訪的美京中華會館是華府僑社龍頭。

他表示，美京中華會館不只每年都會舉行國慶升旗典禮，許多重要的國家或文化節慶，僑胞們都會在此齊聚聯絡感情，不只緬懷國父孫中山，也宣揚和傳承中華文化。他在這裡感受到大家對中華民國發自內心的熱愛，大家都是「中華民國派」。

江啟臣指出，語文是重要的文化傳承，這次考察也特別前來瞭解華語文教學在美國的推動實況，華語文科系近年也是大學選系的熱門選項，希望未來能有更多台灣的華語文教師可以到美國交流，增進民間互動與瞭解。

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他表示，僑民朋友在海外打拚，為中華民國在國際社會占一席之地奮鬥，是讓國家走向世界的先行者。難得能與長期在海外努力的僑界朋友面對面互動、交換意見，聽到相當多的建議，也思考著如何讓僑台商與台灣有更多的鏈結。

江啟臣指出，例如僑台商子女的教育學習，經濟商業的產業投資等，如何尋找到更多合作的管道並媒合，相信在疫情趨緩的未來，可以看到更多機會，結合政府和民間力量，讓世界看見中華民國、感受台灣人的良善。（編輯：謝佳珍）1110628