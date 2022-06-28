G7峰會落幕 外交部感謝聯合公報強調台海穩定

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（中央社記者黃雅詩台北28日電）七大工業國集團（G7）領袖峰會在聯合公報強調台海和平穩定重要性，並鼓勵以和平方式解決兩岸議題。外交部今天表示，對於G7會員國及歐盟領導人連續兩年以具體行動展現對台海和平與穩定的重視，外交部表達高度歡迎與誠摯感謝。

外交部晚間發布新聞稿指出，第48屆「七大工業國集團」領袖峰會今天中午在德國艾爾莫（Elmau）圓滿落幕，會後發布聯合公報，再次強調維護台海和平與穩定的重要性，並鼓勵以和平方式解決兩岸議題。對於G7會員國及歐盟領導人，連續兩年以具體行動展現對台海和平與穩定的重視，外交部表示高度歡迎與誠摯感謝。

外交部表示，去年6月13日G7領袖峰會聯合公報首度對台海和平與穩定表達重視，今年1月6日「日澳元首峰會」，1月21日及5月23日「美日元首峰會」，5月12日「歐日領袖峰會」及5月21日「美韓元首峰會」，相繼聲明對台海和平穩定的重視，G7領袖峰會連續兩年於聯合公報強調維護台海和平與穩定的重要性，再度顯示關切台海和平與穩定已成為國際共識，並受到世界主要民主國家高度重視。

外交部指出，今年G7由德國擔任輪值主席國，美國、英國、日本、加拿大、法國、義大利及歐盟領袖齊聚於德國南部巴伐利亞邦艾爾莫城堡，針對外交安全政策、氣候變遷、全球疫情及俄烏戰爭引發的危機交換意見，會中並提出「全球基礎建設投資夥伴關係」計畫，將在5年內投入6000億美元，打造足以因應氣候變遷的永續性基礎建設；塞內加爾、南非、阿根廷、印度及印尼國家元首也受邀與會。

外交部指出，台灣作為全球負責任的一員，將持續與國際民主夥伴攜手合作，致力維護以價值為基礎的國際秩序，並秉持透明、高標準及價值驅動等民主原則，與G7成員等理念相近國家深化合作，共同維護印太區域和平、穩定、經濟繁榮與永續發展。（編輯：蘇龍麒）1110628