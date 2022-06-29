童振源訪美兩週 期盼返台檢疫天數縮短

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（中央社記者尹俊傑紐約28日專電）僑委會委員長童振源今天與紐約僑界座談時說，台灣COVID-19疫情高峰可能已過，希望檢疫規定儘快放寬，以利僑胞返台；何時調整還不確定，但「應該不會太久」。

昨晚飛抵紐約的童振源中午赴紐約華僑文教服務中心，與駐紐約辦事處副處長張俊裕、僑教中心主任陳永豐一同參加紐約台灣商會及青商會座談餐會。這是童振源接任中華民國僑務委員會委員長兩年多來第3度訪美，也是繼去年9月後再度訪問紐約。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）高傳染力變異株Omicron壓境下，台灣疫情從4月中直線升溫，近期出現降溫跡象。童振源說，每日確診人數應該會持續下降，「高峰期應該是過了，慢慢往下走」。

至於返台檢疫3+4（居家檢疫3天、自主防疫4天）是否可能進一步縮短，童振源說，出發前向衛生福利部長陳時中詢問此事，陳時中認為台灣醫療量能、COVID-19疫苗接種人口比例都相當不錯，「他說『照這趨勢應該會很快再來做調整』，請各位能夠有點耐心」。

童振源說：「我也很希望我回去之後不要再居隔。我已經是第4次了，有兩次是14+7。我希望這次回去之後3+4是最少，希望有機會可以0+7。」

兩小時座談期間，童振源向僑界說明台灣經濟現況、僑務工作重點，並回應協助僑青發展、在紐約增設台資銀行、解決台商延攬人才困境等問題。

僑務顧問、TaiwanFest策劃人許伯丞說，紐約很多台灣人都有創業夢，但常被房東或政府刁難，許多活動也因新一代認為無利可圖而逐漸凋零。他呼籲新一代站出來，如果有夢想開店，大家一起來做，讓紐約找回逐漸失去的台灣元素。

童振源勉勵在場僑青不要氣餒，並感謝紐約僑界從1970年代積極推動台灣參與聯合國、在台灣遭遇中國威脅時走在第一線，他以一鞠躬代表政府感謝與會數十名僑胞。

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童振源訪美14天馬不停蹄，排定的65項行程橫跨7座城市，包括在紐約參加美東台灣人夏令會年會、在鳳凰城參加北美洲台灣商會聯合總會年會、在洛杉磯參加中華會館70週年會議、在舊金山主持北美地區僑社工作研討會。

童振源會後接受中央社訪問時說，紐約台商深具優勢，年輕人發展相當傑出，希望僑青計畫通過後儘快啟動，早日促成與台灣各產業領域連結，特別是僑委會已整合「全球僑台商產業升級與技術服務方案」與「全球僑台商產學合作方案」，能讓各產業對接更為精準。（編輯：韋樞）1110629

僑委會委員長童振源（發言者）28日與紐約僑界座談，說明台灣經濟現況、僑務工作重點，並回應協助僑青發展、解決台商延攬人才困境等問題。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年6月29日