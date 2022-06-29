面對藍營對手柯志恩 陳其邁：她會體會高雄熱情

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）國民黨中常會預計今天宣布徵召智庫執行長柯志恩參選高雄市長，爭取連任的高雄市長陳其邁今天表示，遠來是客，歡迎柯志恩到高雄，相信她來了以後，能體會到高雄的熱情。

對於柯志恩有望代表國民黨參選高雄市長，陳其邁上午出席活動接受媒體聯訪時表示，過去在立法院跟柯志恩是同事，今天柯志恩也預計會獲得國民黨提名，「遠來是客，我相信她來了以後，就會體驗到高雄的熱情，歡迎柯委員」。

此外，民進黨高雄市議員李雅慧、鄭孟洳及前鎮小港區市議員擬參選人黃雍琇上午召開記者會，要求柯志恩回應是否參選2024年高雄立委選舉，以及對中國禁銷農、漁產品表態等，希望柯志恩不要把年底市長選舉當成未來立委選舉的跳板。

李雅慧說，柯志恩口誤把衛武營說成大武營，把高雄流行音樂中心說成是南部音樂中心，這些都說明柯志恩對高雄市政不用心，是沒有做好準備的市長參選人。

鄭孟洳說，柯志恩在提名過程中表達出無奈與被動，令市民非常不樂見。面對中國對台灣農漁業的威脅、禁銷，柯志恩須表態，並提出保障高雄農、漁民做法。

台灣基進鳳山區市議員擬參選人李雨蓁也指，柯志恩應先準備完整的市政白皮書向市民們報告；柯志恩立委任內是文化教育委員會委員，但2個高雄重要文化建設都口誤，連立委都不及格，質疑她作為市長參選人，是否真能提出好的市政。（編輯：孫承武）1110629