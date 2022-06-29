擴大租金補貼7/1上路 蘇貞昌明出席啟動儀式

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北29日電）300億元中央擴大租金補貼專案7月1日正式上路，受惠人數預計達50萬戶。行政院長蘇貞昌明天將率相關部會首長出席計畫啟動儀式，說明政策亮點。

行政院會3月通過新台幣300億元中央擴大租金補貼專案，將於7月1日至8月31日開放線上申請。內政部明天將於行政院舉行「300億元中央擴大租金補貼專案計畫啟動儀式」。

蘇貞昌將率行政院秘書長李孟諺、行政院發言人羅秉成、內政部長徐國勇、財政部長蘇建榮、教育部長潘文忠、衛福部次長李麗芬、營建署長吳欣修、仲介公會及民間社會福利等9個民間團體，共同出席啟動儀式

過往租金補貼專案每年僅補貼6萬戶，去年加倍到12萬戶，今年的擴大方案讓受惠戶數可達50萬戶，補貼金額總規模也由57億元，提高到300億元。

擴大方案放寬申請資格，門檻由每月平均所得從須在各地最低生活費金額2.5倍以下，放寬為3倍以下。舉雙北市為例，現行台北市的申請門檻平均月所得要在4萬6705元以下，放寬後只要在5萬6046元以下即可申請；新北市現行為3萬9500元，放寬後是4萬7400元。

除放寬平均每月所得門檻外，擴大方案鎖定租屋事實，讓承租未保存登記建物者，如頂樓加蓋的租屋族也能申請補貼。

擴大方案更針對4類族群提供加碼補助，初入社會35歲以下青年及社會弱勢加碼1.2倍、2年內新婚家庭加碼1.3倍、經濟弱勢家庭加碼1.4倍，有未成年子女家庭加碼從1.4倍起，每多生1胎就再增加0.2倍。

另外，房客申請補貼通過後，房東將自動成為公益出租人，享有租金所得免稅額每月1.5萬元、房屋稅與地價稅稅率皆比照自用住宅稅率等租稅優惠。（編輯：蘇龍麒）1110629