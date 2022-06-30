更多編輯台推薦新聞：
中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額
生活

中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額

隨師受邀赴越南分享專業 病童眼神烙成多年義診動力
生活

隨師受邀赴越南分享專業 病童眼神烙成多年義診動力

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令
兩岸

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用
生活

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
蔡英文
首頁 / 政治

美東台灣人夏令會疫後回歸 童振源感謝僑界貢獻

2022/6/30 07:23（6/30 07:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
僑委會委員長童振源（發言者）28日出席美東台灣人夏令會開幕典禮，表達政府對美東地區僑胞的關心。（紐約華僑文教服務中心提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 111年6月30日
僑委會委員長童振源（發言者）28日出席美東台灣人夏令會開幕典禮，表達政府對美東地區僑胞的關心。（紐約華僑文教服務中心提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 111年6月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約29日專電）美東台灣人夏令會因COVID-19停辦兩年後回歸，僑委會委員長童振源應邀出席，感謝僑界對促進台美關係的貢獻，並說台灣各項國際評比名列前茅，能讓僑胞「走路有風」。

始於1970年的美東台灣人夏令會（TAC/EC）邁入第51屆，6月28日至7月1日在紐約州波基普西（Poughkeepsie）假日飯店（Holiday Inn）舉行。本屆著重探討COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對全球供應鏈、地緣政治帶來的影響，及台灣如何應對這些挑戰。

此外，主辦方希望連結不同世代台裔美國人的經驗與力量，共同討論與台美相關的社會、經濟、文化議題及雙邊關係，凝聚台美雙方力量，用行動幫助台灣。

中華民國僑務委員會委員長童振源28日晚間出席開幕典禮，致詞時向在場上百名僑胞問好，代表政府感謝僑界對台灣民主轉型與促進台美關係的長期貢獻，奠定台灣今日受全球肯定的民主與經濟成就。

童振源細數執政團隊近年努力，讓台灣在經濟、自由、民主及國民幸福感等國際評比上名列前茅，希望這項好消息能讓所有海外台灣鄉親「走路有風」。

總統蔡英文透過預錄影片祝福美東台灣人夏令會，感謝在場許多心繫台灣的民主前輩長期支持台灣，在深化台美關係上貢獻卓著，並勉勵年輕僑胞繼續傳承台裔美國人第二代認同，與台灣一起進步、打拚。

駐紐約辦事處長李光章也錄製影片獻上關心，問候與會僑胞。

台灣出生的紐約州參議員劉醇逸透過視訊與會，笑說他從小每年參加夏令會，很多長輩都看著他長大。他還和與會者討論近期紐約州治安惡化等問題。

僑胞王寶蓮介紹波基普西所在的哈德遜河谷（Hudson Valley），沿哈德遜河兩岸延伸開展、從曼哈頓一路蜿蜒至紐約州首府阿爾巴尼（Albany）的開墾史，以及迷人水岸村莊與繁華城市的魅力，為恢復舉辦的美東台灣人夏令會首個夜晚劃下句點。

童振源27日飛抵美國，展開14天行程。在紐約期間，他拜會華文媒體、參加紐約台灣商會及青商會座談餐會和美東台灣人夏令會，還會走訪華埠和慈濟紐約分會。接著將轉往美國西岸，參加北美洲台灣商會聯合總會年會等活動。（編輯：周永捷）1110630

美東台灣人夏令會因COVID-19停辦兩年後回歸，總統蔡英文透過預錄影片獻上祝福，期許與會者和台灣一起進步、打拚。（紐約華僑文教服務中心提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 111年6月30日
美東台灣人夏令會因COVID-19停辦兩年後回歸，總統蔡英文透過預錄影片獻上祝福，期許與會者和台灣一起進步、打拚。（紐約華僑文教服務中心提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 111年6月30日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
參選2024？ 陳建仁：完全沒有這樣的規劃