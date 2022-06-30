美東台灣人夏令會疫後回歸 童振源感謝僑界貢獻

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僑委會委員長童振源（發言者）28日出席美東台灣人夏令會開幕典禮，表達政府對美東地區僑胞的關心。（紐約華僑文教服務中心提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 111年6月30日

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（中央社記者尹俊傑紐約29日專電）美東台灣人夏令會因COVID-19停辦兩年後回歸，僑委會委員長童振源應邀出席，感謝僑界對促進台美關係的貢獻，並說台灣各項國際評比名列前茅，能讓僑胞「走路有風」。

始於1970年的美東台灣人夏令會（TAC/EC）邁入第51屆，6月28日至7月1日在紐約州波基普西（Poughkeepsie）假日飯店（Holiday Inn）舉行。本屆著重探討COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對全球供應鏈、地緣政治帶來的影響，及台灣如何應對這些挑戰。

此外，主辦方希望連結不同世代台裔美國人的經驗與力量，共同討論與台美相關的社會、經濟、文化議題及雙邊關係，凝聚台美雙方力量，用行動幫助台灣。

中華民國僑務委員會委員長童振源28日晚間出席開幕典禮，致詞時向在場上百名僑胞問好，代表政府感謝僑界對台灣民主轉型與促進台美關係的長期貢獻，奠定台灣今日受全球肯定的民主與經濟成就。

童振源細數執政團隊近年努力，讓台灣在經濟、自由、民主及國民幸福感等國際評比上名列前茅，希望這項好消息能讓所有海外台灣鄉親「走路有風」。

總統蔡英文透過預錄影片祝福美東台灣人夏令會，感謝在場許多心繫台灣的民主前輩長期支持台灣，在深化台美關係上貢獻卓著，並勉勵年輕僑胞繼續傳承台裔美國人第二代認同，與台灣一起進步、打拚。

駐紐約辦事處長李光章也錄製影片獻上關心，問候與會僑胞。

台灣出生的紐約州參議員劉醇逸透過視訊與會，笑說他從小每年參加夏令會，很多長輩都看著他長大。他還和與會者討論近期紐約州治安惡化等問題。

僑胞王寶蓮介紹波基普西所在的哈德遜河谷（Hudson Valley），沿哈德遜河兩岸延伸開展、從曼哈頓一路蜿蜒至紐約州首府阿爾巴尼（Albany）的開墾史，以及迷人水岸村莊與繁華城市的魅力，為恢復舉辦的美東台灣人夏令會首個夜晚劃下句點。

童振源27日飛抵美國，展開14天行程。在紐約期間，他拜會華文媒體、參加紐約台灣商會及青商會座談餐會和美東台灣人夏令會，還會走訪華埠和慈濟紐約分會。接著將轉往美國西岸，參加北美洲台灣商會聯合總會年會等活動。（編輯：周永捷）1110630