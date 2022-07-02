攸關全球民主存續 澳洲專家籲關注台灣安全

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「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）外交政策計畫主任康思敏（Natasha Kassam）認為，台灣難能可貴之處在於，當區域內其他國家的民主政治受到威脅時，台灣卻能成功民主轉型。中央社記者丘德真雪梨攝 111年7月2日

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（中央社記者丘德真雪梨2日專電）隨著台灣在國際上的處境日益引起澳洲各界關注，多位專家6月30日出席位於雪梨的一場研討會時指出，台灣安全除了牽動區域地緣政治情勢之外，更是攸關全球民主政治存續的重要因素。

麥考瑞大學（Macquarie University）雪梨市中心校區6月30日舉行「民主國家受威脅？台灣對澳洲的重要性」（Democracies under threat? Why Taiwan Matters to Australia）研討會。與會學者均指出，台灣是一個應該受到重視的民主國家。

於該研討會擔任主持人的麥考瑞大學安全及犯罪學系系主任季北慈（Bates Gill）教授指出，台灣擁有自己的人口、其領土是由一個穩定政府所治理、領土內有著合法武裝部隊，而且在國際上有著與其他國家交往的能力；這些特徵均顯示台灣是一個國家；而且，正如研討會上其他與會者所指出，台灣是一個民主國家。他認為，澳洲應該多加關注和討論台灣。

曾經是澳洲派駐中國外交官員、目前於智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）擔任外交政策計畫主任的康思敏（Natasha Kassam）指出，台灣已成功地多次政黨輪替、擁有新聞自由、民眾可以自由移動─台灣和澳洲在多方面均抱持相同價值觀。

康思敏認為，台灣難能可貴之處在於，當區域內其他國家的民主政治受到威脅時，台灣卻能成功民主轉型。

康思敏在接受中央社訪問時提到，針對中國可能對台動武的問題，近年澳洲民意傾向支持協防台灣的比率，已較往年有所提高。她舉「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）6月29日發布的最新民意調查數據為例，指有51%的澳洲民眾認為，假如中國侵略台灣，而美國又出手干預的話，澳洲是應該要協防台灣─這是澳洲首次出現過半數民眾抱持如此立場。

西澳大學（The University of Western Australia）社會科學院「政治科學及國際關係研究主任」（Chair of Political Science and International Relations）陳杰副教授指出，中國崛起已對印太地區的民主和人權等普世價值帶來挑戰；而台灣擁有健全民主，台灣又是處於民主前線的國家；故此支持和保衛台灣，是印太地區抵禦和防堵專制政治的做法之一。

陳杰提到，台灣與澳洲抱持相同價值觀念，並且在基本認知上有著共同觀點。

陳杰在接受中央社訪問時解釋，隨著奉行專制政治的中國共產黨擴大對外國進行干預，美、日、南韓和澳洲等多個民主國家已日益意識到，必須珍惜台灣的民主成就。

來自台灣並且任教於麥考瑞大學的黃呂琛博士提醒，當專制國家正在擴大干預澳洲，而且已衝擊到澳洲民眾的生活方式時，澳洲就應該關注台灣；因為，台灣正在示範如何反擊外國干預。

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黃呂琛在接受中央社訪問時提到，近年有多個國家的民主政治已受到威脅，有越來越多國家走向違背民主政治的道路；再加上在中國和俄羅斯帶頭下，非民主國家試圖改變國際現狀的問題已日益嚴重。

黃呂琛強調，台灣是難得成功民主轉型的國家，故此台灣對澳洲等民主國家而言，是有著指標性作用─假如連既民主又進步的台灣都得不到其他民主國家的支持，那麼其他民主國家日後要是受到專制國家的霸權威脅時，可能也將同樣難以樂觀了。（編輯：黃自強）1110702

任教於麥考瑞大學安全及犯罪學系的黃呂琛博士提醒，台灣正是在示範如何反擊外國干預，故此澳洲應該多加關注台灣。中央社記者丘德真雪梨攝 111年7月2日

麥考瑞大學安全及犯罪學系系主任季北慈（Bates Gill）教授指出，台灣是值得澳洲多加關注的民主國家。中央社記者丘德真雪梨攝 111年7月2日