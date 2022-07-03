林智堅拚桃園市長選戰 首個後援會成立

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（中央社記者吳睿騏桃園3日電）桃園市林姓宗親總會今天成立林智堅後援會，為他首個參選桃園市長後援會。新竹市長林智堅出席時說，將拜訪宗親、教育或產業界等聆聽聲音，並推出政見，用政績政見贏得支持。

林智堅中午前往在龜山區春天農場舉辦的桃園市林姓宗親總會時，受到宗親歡迎，頻頻高喊「凍蒜、凍蒜」，一旁民眾也搶著與他合照，林智堅展現十足親和力來者不拒，支持者興奮地表示「很高興跟未來的桃園市長合照」。

林智堅致詞表示，感謝桃園市林氏宗親會為他成立第一個後援會，他是桃園女婿、林氏的子弟，他雖然年輕，但有經驗、也很會做事，新竹市過去與桃園市本來就是共同生活圈。

林智堅說，這8年時間，在中央與總統蔡英文支持下，新竹市完成很多建設，希望利用100多天時間，在桃園市長鄭文燦與在地立委、議員協助下，向鄉親懇託、勤走基層，了解桃園鄉親需求，讓桃園這座國際城市、國門之都持續進步，讓年輕的桃園持續躍進。

他隨後接受媒體聯訪時表示，接下來的時間，將在鄭文燦的協助下，勤走基層並持續推出牛肉及政見，用政績政見贏得桃園市鄉親的支持。

林智堅說，「人親土親」，林氏宗親會宗長們是基於對他的疼惜，今天的大會通過為他成立第一個後援會，他充滿感激，未來任何宗親、社團、教育界或是產業界，團隊都會逐一安排拜訪，聆聽大家的聲音。

媒體詢問，對於競選對手指稱有民調近五成受訪民眾認為林智堅不應選桃園市長的看法。

對此，林智堅表示，這段期間對手陣營似乎在他身上貼上各種標籤，但「進了廚房就不怕熱」，他相信最後的選舉結果，選民支持才是最重要的，他有信心在未來時間能得到桃園市民的肯定及支持。

林智堅指出，新竹市副市長沈慧虹是他在推動新竹市政建設、蛻變的重要夥伴，沈慧虹有8年協助推動新竹各項市政的經驗，更重要的是她在公職已服務近30年時間，沈慧虹有經驗也很會做事，可以無縫接軌新竹市政，相信她一定能在新竹市民支持下，成為新竹市首位女市長。

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林智堅表示，在辭去新竹市長職務後，9日就一定會在桃園市，至於第一個行程活動，會交給團隊安排。

鄭文燦與會指出，選舉不是抹黑比賽，也不是假民調比賽，其實「小智市長」參選桃園市長，黨部民調已進行3次，領先率逐漸攀升，代表林智堅的凝聚力是有的，但沒有公布民調，是想一步一腳印、步步為營，每一步都是要認真踏出，不會被假民調、抹黑影響。（編輯：戴光育）1110703