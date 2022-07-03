民進黨北市遲未定案 傳陳時中萌退意陳建仁再浮檯面

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北3日電）民進黨選對會擬5日開會處理花東縣長提名，至於台北市布局，外界原看好衛福部長陳時中，但今天傳出因黨中央遲未拍板，導致陳時中萌生不選念頭，讓前副總統陳建仁是夢幻活棋傳言，再度浮上檯面。

民進黨布局年底選舉節奏，預計先完成徵召彰化縣、嘉義市、花蓮縣、台東縣後，再處理雙北深水區。

新北市部分，民進黨立委羅致政今天表態無參選新北市長意願，強調真正的對手是時間，且按黨內時程加上選舉團隊組成，僅剩3個多月能打選戰。

台北市部分，聯合新聞網今天引述親近陳時中人士報導稱，前交通部長林佳龍堅持要選台北市，卻未見黨中央出面協調，並有人持續放風聲說總統蔡英文真正在等的人是陳建仁選台北市，讓陳時中淪為「備胎」，導致陳時中萌生退意。

陳建仁去年底入黨後，現成為黨內各方對雙北參選人組合的「夢幻」人選與活棋。面對新北市人選混沌不明，黨內有一派主張可以「複製蔡英文崛起路線」，讓陳建仁出戰新北市長侯友宜；若是贏了最好，輸了亦可補足戰力，問鼎2024。

但黨內另有聲音認為，陳建仁適合出戰台北市長，陳時中則繼續為防疫掌舵。不過，陳建仁日前表態仍熱愛學術研究，他同時盛讚陳時中是合適參選人，「台北市交到他手上，一定會更蓬勃發展」。

此外，也有黨內人士表示，陳時中的民調高，具有開拓中間票源能力、屬於黨內強棒，為何不能到新北市，與深陷恩恩案的新北市長侯友宜對決，這不失是一招「防疫英雄對上鐵漢警探」的好棋。

對此諸多傳言，英系人士指出，陳建仁從頭到尾都沒有要參選年底縣市長，陳時中仍是最被看好的台北市長人選；由於陳時中本來就是沒有一定要選的態度，因此當有人放出陳建仁適合出戰台北市長、蔡總統在等陳建仁的風向，支持陳時中的人馬當然會不滿、並出面回應。

民進黨立委吳思瑤則說，之前大家對陳時中的討論最高，陳建仁是「夢幻到不敢想像的名單」。她認為，民進黨身為執政黨，台北市這局非常重要，且這是有史以來機會非常大的一屆選舉；民進黨會審酌最好的時機、最好的人選，打贏選戰，外界不要給黨中央時間、空間的壓力。（編輯：蘇志宗）1110703