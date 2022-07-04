首艘萬噸兩棲船塢運輸艦玉山艦 擬9月交艦海軍

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（中央社記者游凱翔台北4日電）由台船承建、海軍首艘萬噸級兩棲船塢運輸艦「玉山艦」去年4月下水，軍方人士今天表示，目前正進行碼頭靜態測試，近日將海上測試，若結果符合標準，最快9月就能夠交艦海軍。

海軍「新型兩棲船塢運輸艦」原型艦去年4月13日在台船公司造船塢舉行命名暨下水典禮，由總統蔡英文主持，並以台灣最高峰為意象命名「玉山艦（YU SHAN）」，舷號LPD-1401。

軍方人士上午向中央社記者證實，玉山艦目前正在進行靜態碼頭測試，近日將接續下一階段的海上測試，若結果符合標準，最快9月就能夠交艦海軍。

蔡總統去年4月在玉山艦下水典禮時曾表示，玉山艦除了是海軍第一艘萬噸級兩棲運輸艦外，更是依據國防戰訓需求而設計建造，是國艦國造的另一里程碑；在海軍史上，也有曾以玉山命名的軍艦，此艦再次命名玉山，除代表傳承，也代表中華民國國軍不怕挑戰、克服萬難的精神。

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玉山艦全長153公尺、寬23公尺、滿載1萬600噸，平時提供海軍離島物資運補、人員運送，發生災害時可執行救災，成為海上臨時野戰醫院或進行國際人道救援；戰時則編成兩棲特遣部隊執行兩棲作戰任務，執行增援、應援及外離島歸復作戰。

玉山艦將配備2座海劍二防空飛彈系統、1座MK-75 76mm快砲、2座MK-15方陣快砲，甲板可停放2架直升機，並裝載LCU及LCM兩棲登陸艇、AAV-7兩棲突擊車、重型車輛、悍馬車等載具，搭載乘員673名官兵。（編輯：翟思嘉）1110704