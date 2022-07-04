黃珊珊若參選宋楚瑜助陣 柯文哲：那當然最好

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（中央社記者陳怡璇台北4日電）北市副市長黃珊珊要披哪黨戰袍參選台北市長受矚目，柯文哲表示該問她本人；將來若黃珊珊投入選戰，黃珊珊所屬的親民黨主席宋楚瑜願支持，柯文哲說「那當然最好」。

台北市副市長黃珊珊有意投入年底的台北市長選戰，延續現任市長柯文哲意志，但因黃珊珊本身有親民黨籍、無黨籍出身的柯文哲後來自組台灣民眾黨，使黃珊珊黨籍問題格外受矚目。

柯文哲與黃珊珊今天出席「台北市跨境電商產業發展中心」啟動記者會，會前接受媒體聯訪時，柯文哲被問及是否拍板讓黃珊珊以無黨籍參選？

柯文哲回應「黃珊珊要怎麼選要問她，怎麼來問我」，至於有無與親民黨主席宋楚瑜談過此事，柯文哲說「這沒有當面聊，但我覺得還是人情世故」，媒體追問之後選舉會不會想辦法讓宋楚瑜出面支持，柯文哲回「那當然最好」。

媒體追問，黃珊珊若以無黨籍參選，有無可能爭取民進黨支持，柯文哲反問為何不說也可爭取其他黨派支持、一定要特別講民進黨嗎。

由於民進黨在台北市長的布局，外界原看好衛福部長陳時中可能參選，但傳出因黨中央遲未拍板，導致陳時中萌生不選念頭、讓前副總統陳建仁是夢幻活棋傳言的再度浮上檯面。

柯文哲回應，這是民進黨黨中央與總統府的決策，「這跟我什麼關係」；黃珊珊則表示，做好每天的工作才是最好準備，藍綠每天算計棄保或合作等，對市政民生沒有任何意義。

媒體問是否會在2022台北城市博覽會之後，約8月底請辭投入選戰、有無與宋楚瑜討論、是否無黨籍參選等問題，黃珊珊僅表示「我有什麼規劃會再跟大家說」。（編輯：李亨山）1110704