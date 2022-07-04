林智堅選桃園藍批誠信破產 竹市府：對抹黑深感遺憾

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國民黨文傳會副主委林家興（右）、新竹市議員參選人何志勇（右2）、桃園市議員參選人凌濤（左）、孫韻璇（左2），4日召開記者會，頒發「落跑市長」勳章給新竹市長林智堅。 （國民黨文傳會提供）中央社記者王承中傳真 111年7月4日

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（中央社記者王承中、郭宣彣台北4日電）國民黨今天召開記者會，批評新竹市長林智堅誠信破產，並頒發「落跑市長」的勳章給林智堅。國民黨桃園市議員參選人凌濤表示，林智堅對新竹市的熱愛，全是演戲；國民黨桃園市議員參選人孫韻璇指出，桃園市民不希望這樣的「政治出軌男」當市長。

新竹市政府市長室秘書楊汶璇表示，國民黨不斷在台北召開複製貼上式的抹黑記者會，市府深感遺憾，參選人應重視在地深耕，不該為選舉抹煞市政團隊的努力。

林智堅日前在接受媒體專訪時表示，原規劃卸任新竹市長後要赴美生活，引發討論。林智堅2日澄清，疫情爆發前，他和太太為了孩子的學習，以及自身的沉澱再進修，希望用訪問學人的方式向美國智庫申請學習，但計畫因疫情暫停，希望外界對此不要加以造謠抹黑。

國民黨文傳會副主委林家興、國民黨桃園市議員參選人凌濤、孫韻璇，以及新竹市議員參選人何志勇今天在國民黨中央黨部召開記者會，批評林智堅欺騙新竹市民，誠信破產，並頒發「落跑市長」的勳章給林智堅。

凌濤表示，林智堅在去年2月先是到桃園試水溫，被桃園市長鄭文燦打臉、拒絕後，回頭推動大新竹合併案，為自己量身打造新工作，但在合併案無望後，林智堅馬上又見鬆口對選桃園稱「球來就接」、上演「一人卡兩市」、「落跑市長」的戲碼，對新竹的熱愛，全是演戲。

凌濤呼籲，林智堅如果對桃園、新竹發展毫不用心、沒有心思，就請趕快舉家到美國休息，不要耽誤兩城市的整體發展。

孫韻璇指出，根據民調顯示，有6成桃園民眾認為林智堅應該做滿新竹市長任期，6成4民眾不滿民進黨徵召林智堅參選桃園市長。林智堅對新竹市民的承諾全部跳票，誠信破產，桃園市民不希望這樣的「政治出軌男」當桃園市長。

對此，楊汶璇向中央社記者表示，上週林智堅接受媒體專訪，其中內容提及赴美相關規劃，實際內容為「訪問學人」而非移民規劃，且也在後續媒體訪問中澄清說明，不解為何國民黨刻意裝傻散播假訊息。

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楊汶璇指出，林智堅在疫情爆發前，曾和美國智庫負責人聯繫，並有訪問學人的相關規劃，期待深化台美關係，而後因疫情而取消，且林智堅在專訪過程，語意中並無移民美國的規劃。

針對「大新竹合併升格」議題，楊汶璇說，大新竹升格是近6成縣市民眾的期待，但在修法推動過程中，處處受到國民黨刻意的阻撓，當時林智堅曾為推動修法，而宣布不參選2022的大新竹市長，不過遺憾的是，國民黨立委占領主席台癱瘓議程，使大新竹合併升格修法無法完成。（編輯：蘇志宗）1110704