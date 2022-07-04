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台灣捐15萬美元給布達佩斯 助安置烏克蘭難民

2022/7/4 19:12
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（中央社記者王揚宇台北4日電）立法院正值休會期間，多名民進黨立委訪問中東歐國家。民進黨立委、「台匈國會友好聯誼會」會長林楚茵等人，今天見證台灣捐贈15萬美元給布達佩斯政府的簽約儀式，協助安置烏克蘭難民。

立法院「台匈國會友好聯誼會」成立以來首度出訪匈牙利，與匈牙利議員面對面交流並體驗當地民情。

台灣與匈牙利國會友好聯誼會長林楚茵，與民進黨立委王定宇、林靜儀、沈發惠、許智傑及莊瑞雄，今天拜訪匈牙利首都布達佩斯市政府。

林楚茵在臉書撰文表示，她與台灣立委訪問團走進布達佩斯市政府，見證台灣駐匈代表劉世忠與布達佩斯副市長安布羅斯（Ambrus Kiss）的簽約儀式，並見證台灣捐贈15萬美元給布達佩斯市政府，協助安置烏克蘭難民。

林楚茵說，欣慰看到布達佩斯與台灣在城市外交上，建立密切的夥伴合作關係，她也代表台灣國會，邀請布達佩斯市長柯拉喬尼（Gergely Karácsony）近期訪問台灣，並且樂意協助推動布達佩斯與台灣城市的交流。

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林靜儀指出，柯拉喬尼提到在匈牙利有「壞事中也能看見好事」的說法，而她表示，台灣也有「危機就是轉機」的說法。經歷了全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和當前的俄烏戰爭，像是一陣浪潮淹過來之後，反而淘洗出閃亮的夥伴；共同價值的夥伴更要在此時攜手合作，成為更強的力量。

許智傑表示，柯拉喬尼反對獨裁專制的共產主義，支持民主與台灣，並在世界衛生組織為台灣仗義執言。去年的布達佩斯論壇，桃園市和台北市也獲邀出席，並和歐洲許多城市共同簽署「自由城市協議」。（編輯：蘇志宗）1110704

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