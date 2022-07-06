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空勤總隊松山棚廠預算高 內政部成立採購廉政平台

2022/7/6 12:13
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（中央社記者陳俊華台北6日電）內政部長徐國勇今天說，空勤總隊台北松山駐地棚廠興建工程採購案預算高達18億元，首度成立採購廉政平台，落實採購資訊透明化，盼能防止弊端發生，確保相關工作不會受不當外力干擾。

徐國勇、營建署長吳欣修、法務部廉政署長莊榮松上午出席「內政部空中勤務總隊台北松山駐地直升機棚廠興建工程採購案」廉政平台成立宣誓典禮。

徐國勇致詞時表示，成立廉政平台是化被動為主動，「透明」是防止弊端發生的最好策略。空中勤務總隊台北松山駐地備勤環境與運作設施改善工程，預算高達新台幣18億4500萬元，包含棚廠興建修繕、設施設備改善及建造勤務備勤大樓，由營建署代辦，已完成規劃、設計，預計115年完工。

徐國勇說，這是台灣救難、空中運輸重要量能，對北部地區更是重要，因為現在北部都是用海豚直升機，未來完工後黑鷹直升機就能進駐，更能確保飛安，提升物資運送、災情勘查、人命救助，包括馬祖的醫療轉診等。

徐國勇指出，因採購金額非常龐大，因此內政部第一次成立採購廉政平台，落實採購資訊透明化，能防止弊端發生，並與廉政署、調查局跨部會、跨機關合作，定期召開會議，確保相關工作不會受不當的外力干擾。

徐國勇說，在營建署官網將設置「廉政平台專區」，定期公布規劃設計、施工管理及驗收作業等相關採購資訊，希望公私協力、全民監督，建立優質、廉能的公共工程推動環境。

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莊榮松表示，過去有很多工程不能如期完工，原因如圍標、綁標、勞資問題、環保抗爭、重大工安事件、外力介入、關說干擾等。廉政署105年起推動機關採購平台，有四大精神，包括跨域合作、公私協力、行政透明、全民監督。

莊榮松指出，目前列管中有49案，中央17案、地方32案，總金額達1兆1754億元，其中5案已經如期完工；工程期間可排除不當干預、提高工程品質，並讓廠商拿到合理利潤，創造多贏。（編輯：張均懋）1110706

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