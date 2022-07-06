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立委指軍中霸凌頻傳 國防部：有違法就法辦

2022/7/6 12:32
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（中央社記者王揚宇台北6日電）時代力量立委陳椒華與民間團體今天表示，軍中霸凌事件頻傳，自傷案不降反升，從2017年至2021年，有80名國軍弟兄自殺身亡，呼籲國防部要有自省能力，盡速完善軍中霸凌防制機制，不要報喜不報憂。

出席記者會的國防部代表表示，每起自傷案件，都令人遺憾、難過，專家學者、立委針對心輔工作提出的指導跟建議，國防部都會非常重視；只要有違法情形，就是移送法辦，國防部會開大門走大路，勇於面對。

陳椒華今天與台灣公民參與協會理事長何宗勳、台灣陪審團協會理事長陳為祥等人召開記者會，檢視國防部霸凌防制機制及零自傷政策現況，要求國防部落實國軍身心健康與權益保障。

陳椒華等人質疑，國防部在2016年將「零自傷」政策設為施政重點，但政策施行後，軍中自傷案件不降反升，產生反效果。此外，軍中雖設有1985專線、申訴信箱，但軍中霸凌者不僅是同袍，也常是軍中長官。當上級長官是霸凌者時，是否能有效制止霸凌現象。

受邀出席記者會的國防部總督察長室軍紀督察處長胡瑞訓少將說，對於霸凌或不當管教等，都有相關規定，也有違反長官職責、違反部屬職責等罪；國防部的態度就是只要違法就移送法辦，也會開大門走大路，勇於面對問題並解決。

胡瑞訓指出，會蒐集各國針對部隊管理的相關法規範，預計在3個月至4個月內提交分析報告。（編輯：趙蔚蘭）1110706

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