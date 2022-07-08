安倍晉三遇刺 民眾黨、時代力量盼平安脫險

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北8日電）日本放送協會（NHK）報導，日本前首相安倍晉三今天上午演說時遭槍擊送醫。台灣民眾黨指出，嚴正譴責任何形式的暴力行為，盼安倍晉三平安脫險；時代力量則指出，盼日本警方早日調查出行凶動機。

台灣民眾黨透過聲明表示，嚴正譴責任何形式的暴力行為，民主社會溝通應保持理性，尊重不同聲音。

民眾黨指出，安倍晉三擔任日本首相期間，多次公開力挺台灣，卸任之後仍持續關注台灣動態，是台日友好的重要推手，一起為安倍晉三祈福，願早日平安脫險。

時代力量透過聲明表示，對此不幸事件深感遺憾與震驚，並為安倍晉三祈福，事件發生在週末參議員選舉前，時機敏感，盼日本警方能早日調查清楚凶嫌的行凶動機並公諸於世。

時代力量指出，安倍晉三於首相任內多次向美國喊話，要求美國要明確表態捍衛台灣，讓台灣免於被中國入侵的威脅，亦即要美國對海峽兩岸的策略，不該再秉持戰略模糊的立場；安倍晉三曾多次表達台灣與日本，擁有共同的普世價值，時代力量表達敬意並誠摯祝禱平安。（編輯：蘇志宗）1110708