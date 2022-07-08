更多編輯台推薦新聞：
中研院首見道士院士 李豐楙：宗教跟科技一點都不衝突
生活

中研院首見道士院士 李豐楙：宗教跟科技一點都不衝突

英國政壇動盪持續數月 看懂強生為何再度面臨朝野逼宮
國際

英國政壇動盪持續數月 看懂強生為何再度面臨朝野逼宮

COVID-19腦霧症狀解謎 科學家指免疫反應傷腦血管
國際

COVID-19腦霧症狀解謎 科學家指免疫反應傷腦血管

影片／日本水族館因應通膨換飼料 企鵝水獺拒吃低價魚
國際

影片／日本水族館因應通膨換飼料 企鵝水獺拒吃低價魚

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
安倍晉三遇刺
首頁 / 政治

安倍晉三遇刺 民眾黨、時代力量盼平安脫險

2022/7/8 13:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸、王揚宇台北8日電）日本放送協會（NHK）報導，日本前首相安倍晉三今天上午演說時遭槍擊送醫。台灣民眾黨指出，嚴正譴責任何形式的暴力行為，盼安倍晉三平安脫險；時代力量則指出，盼日本警方早日調查出行凶動機。

台灣民眾黨透過聲明表示，嚴正譴責任何形式的暴力行為，民主社會溝通應保持理性，尊重不同聲音。

民眾黨指出，安倍晉三擔任日本首相期間，多次公開力挺台灣，卸任之後仍持續關注台灣動態，是台日友好的重要推手，一起為安倍晉三祈福，願早日平安脫險。

時代力量透過聲明表示，對此不幸事件深感遺憾與震驚，並為安倍晉三祈福，事件發生在週末參議員選舉前，時機敏感，盼日本警方能早日調查清楚凶嫌的行凶動機並公諸於世。

時代力量指出，安倍晉三於首相任內多次向美國喊話，要求美國要明確表態捍衛台灣，讓台灣免於被中國入侵的威脅，亦即要美國對海峽兩岸的策略，不該再秉持戰略模糊的立場；安倍晉三曾多次表達台灣與日本，擁有共同的普世價值，時代力量表達敬意並誠摯祝禱平安。（編輯：蘇志宗）1110708

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
安倍晉三遭槍擊 蘇貞昌：已請外交部轉達關心盼平安