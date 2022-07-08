國民黨新竹縣提名發布會 朱立倫盼團結勝選

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國民黨新竹縣黨部8日舉行鄉鎮市長、縣議員提名發布記者會，黨主席朱立倫（前右3）出席表示，現在最重要的是把各種力量找回國民黨、爭取更多選民支持，也將帶領國民黨團結一心，盼在各鄉鎮市揮出全壘打。中央社記者郭宣彣攝 111年7月8日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣8日電）中國國民黨新竹縣黨部今天辦黨籍鄉鎮市長、縣議員提名發布記者會，黨主席朱立倫表示，迎接年底選戰，將帶領國民黨團結一致，贏得勝選。

朱立倫致詞表示，新竹縣是最團結的縣市，過去4年來在新竹縣長楊文科、議長張鎮榮以及副縣長陳見賢帶領下，新竹縣進步快、成長快，且在人口數、財政上，足以證明新竹縣是最具願景與希望的縣市。

朱立倫說，現在最重要的事，要把各種力量找回國民黨，尤其，把離開的同志帶回國民黨的家，成為力量，爭取更多選民支持，也將帶領國民黨團結一心，盼在各鄉鎮市揮出全壘打。

媒體提問，對於民進黨桃園市長參選人林智堅的論文爭議，朱立倫接受聯訪時表示，他和總統蔡英文都當過教授，要問蔡總統「可以接受嗎」。

國民黨提供新聞資料指出，鄉鎮市長提名有竹北市林為洲、湖口鄉吳淑君、新豐鄉許秋澤、關西鎮劉德樑、新埔鎮陳英樓、橫山鄉張志弘、芎林鄉黃正彪、竹東鎮張順朋、寶山鄉邱振瑋、北埔鄉莊明增、峨眉鄉王增忠、尖石鄉曾國大、五峰鄉葛忠義，共提名13人。

另外，新竹縣議員部分提名有，竹北市（第一選區）王炳漢、陳凱榮、蔡志環、杜文中、林增堂、吳旭智。湖口鄉（第二選區）吳菊花、陳德木、陳栢誠、萬正 英、齊占翔、范振龍。新豐鄉（第三選區）張鎮榮。關西鎮（第四選區）羅仕琦、 徐瑜新。新埔鎮（第五選區）范曰富。

橫山鄉、尖石鄉（第六選區）張良印。芎林鄉（第七選區）劉代洋。竹東鎮、五峰鄉（第八選區）郭遠彰、黃豪杰、上官秋燕、彭余美玲、馮守亮。

寶山鄉（第九選區）邱坤桶。北埔鄉、峨眉鄉（第十選區）王辰翔。平地原住民（第十一選區）林秉君。尖石鄉（第十二選區）劉建民。五峰鄉（第十三選區）張益生，共提名28人。（編輯：張銘坤）1110708