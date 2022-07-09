立院台斯聯誼會首赴斯洛伐克 訪烏克蘭難民兒童

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（中央社記者林育立柏林8日專電）立法院台斯聯誼會成立以來首度出訪斯洛伐克，為兩國國會外交樹立新的里程碑，立委一行並拜訪台灣捐款成立的烏克蘭難民兒童教育中心。

駐斯洛伐克代表處透過新聞稿表示，立法院「台灣—斯洛伐克國會聯誼會」會長許智傑及立委王定宇、林楚茵、莊瑞雄、沈發惠等，應斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurenčík）邀請，5日至8日訪問斯洛伐克。

這是立法院「台灣—斯洛伐克國會聯誼會」6月9日成立以來首度訪問斯洛伐克。在勞倫契克、國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osuský）、議員雷霍斯基（Tomas Lehotsky）和史坦奇克（Andrej Stančík）等人陪同下，訪團參觀首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）的城堡、總統等政要接待外賓的宴客廳等地。

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勞倫契克等斯洛伐克議員上月才訪問過台灣，1個月內立院立刻組團回訪，可見兩國關係的密切。勞倫契克表示，將繼續支持台灣參與國際社會，促進兩國關係發展。

立委一行還拜訪了難民援助機構「烏克蘭—斯洛伐克倡議」（Ukrainian-Slovak Initiative）運用台灣捐款成立的烏克蘭難民兒童教育中心，聆聽烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）國家劇院的演出，對難民兒童演唱國歌和劇院演唱烏克蘭民謠深受感動，期盼戰爭結束，難民能早日返鄉。（編輯：馮昭）1110709