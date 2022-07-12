林智堅遷戶籍到中壢 盼延續地方建設

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民進黨桃園市長參選人林智堅（前）12日上午將戶籍遷至桃園市中壢區後，展示新的身分證。中央社記者葉臻攝 111年7月12日

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（中央社記者葉臻桃園12日電）民主進步黨桃園市長參選人林智堅，今天將戶籍遷至桃園市中壢區。林智堅表示，期待成為桃園人之後，能和桃園鄉親有更多互動，也會透過政見贏得支持，延續地方建設。

林智堅今天上午至桃園市中壢區戶政事務所，將戶籍從新竹市遷至桃園市中壢區。他接受媒體聯訪時表示，選擇落腳中壢，除了因為日治時期的中壢郡是新竹州的一部分，也因為中壢有很多來自新竹的鄉親，生活圈和新竹互動緊密。

林智堅表示，桃園市長鄭文燦任內對中壢的未來發展有很多規劃，包括鐵路地下化、捷運進入舊城區等，希望藉由交通網絡建設發展中壢，「這也會是我未來競選過程中的重要政見」延續鄭文燦爭取到的建設，讓中壢的發展更好。

林智堅說，他在擔任新竹市長期間，有過大型公共建設經驗，當選桃園市長之後，一定會在最快的時間內發包，讓工程儘早完成。

媒體詢問，針對林智堅涉嫌抄襲論文事件，國民黨公布科技部新竹科學園區管理局的函文，內容提到未經同意，不得公開計畫內容或文件，質疑林智堅涉嫌侵權違約。

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林智堅表示，已在第一時間做說明，國民黨持續在這個議題上抹黑，並非選民樂見；相關的兩所學校也會成立學術倫理審定委員會，有信心等程序走完之後，會還他一個清白。

媒體詢問，針對立委高虹安代表民眾黨參選新竹市長的看法。林智堅說，對民進黨新竹市長參選人沈慧虹非常有信心，但選舉仍要步步為營、勤跑基層，相信沈慧虹一定可以得到新竹市民的支持，成為新竹市首名女市長。（編輯：郭諭儒）1110712