國合會廣邀各界參與聯合國永續發展周邊會議

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（中央社記者黃雅詩台北12日電）國合會與駐紐約辦事處14日將以線上方式舉辦「聯合國永續發展高階政治論壇」（HLPF）周邊會議，邀專家探討因應COVID-19疫情及後疫情時代所需的數位轉型架構，廣邀各界踴躍報名參與。

財團法人國際合作發展基金會副秘書長李志宏今天出席外交部例行記者會作業務報告，國合會在會後以新聞稿指出，聯合國每年7月在紐約舉辦永續發展高階政治論壇（HLPF），邀請各國領袖及公民社會團體共同檢視2030永續發展目標（SDGs）推動情況，並提出相應對策。

HLPF論壇今年已邁入第10年，定7月5日至15日舉行，主題為「自COVID-19疫情中重建美好並促進全面落實2030年永續發展議程」，規劃深度檢視優質教育、性別平等、海洋生態、陸域生態及夥伴關係5項目標，探討各國復甦政策，及扭轉永續發展目標進度落後的負面影響。

國合會指出，因持續受疫情影響，今年論壇周邊會議再次採線上舉行，國合會與駐紐約辦事處以「結合更具包容性與創新之數位轉型為COVID-19疫後永續鋪路」為題，於台北時間14日晚間10時舉辦視訊研討會，邀專家共同探討因應COVID-19疫情及後疫情時代所需的數位轉型架構，找出可協助全球回到永續發展軌道上的創新數位解方。

國合會表示，COVID-19疫情讓大家瞭解數位轉型的重要，面對後疫情時代，不同領域的數位轉型與應用將更受各界重視。疫情期間，數位工具已在許多面向發揮效用，包括疫情管控、線上學習、電子商務及遠距交流等，但同時也凸顯數位落差造成的不公平，加深貧富與城鄉差距，並衍生出一連串的網路安全問題。

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國合會說，國合會與駐紐約辦事處的線上研討會將呼應今年度HLPF聚焦討論的5項永續發展目標，邀友邦代表從開發中國家角度說明數位轉型的需求與挑戰，並由政府開發援助（ODA）機構、非政府組織（NGO）及企業等多元角度，探討數位轉型在前述目標領域的創新做法與潛在機會，搭配具體案例分享，共同營造通往永續發展目標的數位生態系統。

視訊研討會將全程以英語進行，國合會歡迎對永續發展、數位轉型及疫後復甦有興趣的各界人士踴躍報名，詳細活動資訊及報名連結如後：https://reurl.cc/b2vK4M。（編輯：郭無患）1110712