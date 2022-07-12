民進黨13日徵召選台北 陳時中擬行政院會後提辭呈

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（中央社記者葉素萍、賴于榛台北12日電）民進黨明天將召開中執會，預計徵召衛福部長陳時中參選台北市長、前交通部長林佳龍參選新北市長。

據了解，為確認衛福部長交接能無縫接軌，陳時中可能在參加14日行政院會後，提出辭呈，行政院接續展開徵詢作業，待確認接任人選意願並定案後，院長蘇貞昌才會批准陳時中辭呈；有望一週內完成相關程序。

民進黨選對會10日已一致通過，建議徵召陳時中參選台北市長，林佳龍參選新北市長；並提交13日中執會，進行徵召提名作業。

民進黨今天也透過官方Line帳號指出，台北是陳時中的家，陳時中對台北市有深厚的感情，有期待、有想法，想進一步努力，爭取台北市民支持，替台北市民、國家貢獻與努力。

民進黨說，林佳龍作為中央政府政務官，連結中央與地方，能解決新北市長侯友宜無法處理的問題，有能力、有抱負，展現改革的決心，領航新北，為台灣人民而戰。

民進黨說，兩位優秀的人選一肩扛起雙北市長選戰的重任，雙北連線肯定不負眾望，力拚好成績。

不過，各界關注陳時中請辭時程和接任人選。陳時中今天出席衛福部活動、面對媒體時沒有鬆口，他說，提名才剛決定，很多事情要商量，尚未完全定案。（編輯：謝佳珍）1110712