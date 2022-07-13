國民黨提名賴峰偉 力拚連任澎湖縣長

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（中央社記者劉冠廷台北13日電）國民黨今天提名澎湖縣長賴峰偉競選連任，秘書長黃健庭說，這次澎湖縣長提名，賴峰偉與澎湖縣副議長陳雙全都表達意願，但從內部民調觀察，賴峰偉面對民進黨的可能人選，都能勝出，因此提名賴峰偉。

國民黨下午召開中常會，通過提名賴峰偉競選連任澎湖縣長；賴峰偉也到中常會現場，黨主席朱立倫與黃健庭拉起他的手，與在場中常委及黨職幹部，高喊當選口號，拉抬選戰氣勢。

朱立倫說，賴峰偉擔任3任澎湖縣長，可以說是改變了澎湖，把墓地變綠地，也能在離島的澎湖做污水下水道，是一個認真努力的縣長。

身兼選策會召集人的黃健庭表示，這次澎湖縣長提名，賴峰偉與陳雙全都表達意願，兩人實力相當，因此黨中央進行長時間協調，黨內也做了3次民調，希望提出最具勝選實力的人選。

黃健庭指出，從民調觀察，對戰可能的民進黨主要對手，賴峰偉還是能夠勝出，因此選策會昨天針對澎湖狀況做了充分討論，最後達成共識，建議提名賴峰偉，讓賴峰偉能連任繼續推動建設澎湖的政見。

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但陳雙全不滿提名結果，宣布退出國民黨；賴峰偉受訪時說，會與陳雙全協調，尋求合作機會，他與陳雙全關係不錯，之後會努力協調，他也有透過前立委林炳坤與陳雙全聯繫；黨中央全方位的考慮，就是要澎湖能夠勝選，他有信心勝選，會全力以赴。

外傳澎湖民調，陳雙全贏過賴峰偉；國民黨副秘書長王育敏表示，這次縣市長提名辦法授權選策會，根據候選人的條件、民調、民情綜合考量，因此民調不只是唯一的依據；選策會是經過綜合判斷與考量，認為賴峰偉還是可以繼續連任，所以決定提名。（編輯：謝佳珍）1110713