國民黨提名賴峰偉拚連任澎湖縣長 陳雙全退黨

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（中央社澎湖縣13日電）國民黨中常會今天通過提名現任澎湖縣長賴峰偉競選連任，這也是賴峰偉第2度爭取縣長連任，不過積極爭取黨內提名的副議長陳雙全則宣布退黨。

陳雙全昨天深夜透過臉書發布退出國民黨聲明，他表示，自己的民調沒輸，但在提名的最後關鍵，被民進黨的抹紅、抹黑等負面選戰下策，打得遍體麟傷，但個人從不介意，只要求一個公平、公正、公開的交待而已。

陳雙全表示，在不公布民調數據的情況下逕自提名，不只讓鄉親無法接受，更會讓人認為是否有利益交換的情事，為了自清，他縱然深愛這個黨，也必須退出，不讓支持者陷入兩難。

賴峰偉今天在黨中央提名後，發表聲明指出，將全力衝刺爭取繼續服務機會，尤其4年來澎湖多項建設展開，公共工程數量是近10年的新高，未來4年，將引領澎湖航向美好未來。

年底澎湖縣長選舉，除了早先宣布以無黨籍身分的馬公市長葉竹林表態參選外，國、民兩黨的參選人，都在等待誰先出手，再作提名，其中國民黨有賴峰偉與陳雙全2名人選，今天提名賴峰偉競選連任，民進黨人選則有前縣長陳光復和議員陳慧玲，可望在近期明朗化。（編輯：謝雅竹）1110713

國民黨中常會13日提名澎湖縣長賴峰偉（左2）競選連任，積極爭取黨內提名的澎湖縣副議長陳雙全（右）不滿提名結果，宣布退出國民黨。圖為2人日前出席洪根深美術館揭幕活動。中央社 111年7月13日