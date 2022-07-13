苗栗澎湖有分裂危機 朱立倫將親自協調

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（中央社記者劉冠廷台北13日電）國民黨陸續完成縣市長提名，但在苗栗、澎湖等地卻出現分裂危機，黨內高層今天表示，會持續溝通，黨主席朱立倫在適當時機會親自出馬，協調與整合。

國民黨備戰年底縣市長選舉，今天提名澎湖縣長賴峰偉競選連任後，僅剩新北市、台中市、嘉義縣、連江縣尚未完成提名；8月28日全代會前可望提名新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕競選連任，嘉義縣人選難產，連江縣則是開放參選，不提名特定人選，已擬定報准副縣長王忠銘與地政局長曹爾元兩人參選。

不過，國民黨在已提名的苗栗縣、澎湖縣出現分裂危機。苗栗縣已提名前農田水利署苗栗管理處長謝福弘參選，但苗栗縣議長鍾東錦仍執意參選；澎湖縣方面，雖然提名賴峰偉競選連任，但有意參選的澎湖縣副議長陳雙全不滿，宣布退黨。

相關人士指出，黨中央已積極介入，例如前苗栗縣長傅學鵬、劉政鴻已開始在苗栗進行整合、協調；雖然鍾東錦執意參選，但黨中央並未祭出黨紀處分，也是在保留最後能歸隊、合作的空間，距離選舉還有一段時間，希望能有好的結果。

黨內高層說，會積極溝通、協調，適當的時間，朱立倫會親自出馬整合，團結藍軍，打贏年底選戰。

澎湖縣方面，地方人士指出，陳雙全並不是非要參選不可，陳雙全不滿的是自己在內部民調領先，黨中央卻提名賴峰偉，若乖乖接受，要如何向支持者交代，且黨中央大可直接提名賴峰偉，何必大費周章搞這一齣。

地方人士認為，地方不滿這次澎湖提名過程，認為這樣的亂局，還是應由朱立倫親自出馬協調，才能平息。（編輯：謝佳珍）1110713