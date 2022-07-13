35年前金門守軍涉槍殺越南難民 監委促提非常上訴

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監察委員高涌誠調查「76年3月7日金門烈嶼駐軍槍殺約20名越南難民」案件，13日下午在台北舉行記者會，說明全案調查過程，指出監察院將促請法務部研擬非常上訴，也要求國防部檢討改進。中央社記者趙世勳攝 111年7月13日

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（中央社記者陳俊華台北13日電）監委高涌誠今天說，76年曾發生金門烈嶼駐軍槍殺約20名越南難民的「三七事件」，當時軍事檢察官未依法相驗，對槍殺過程有應調查證據而未調查的違法情形，促請法務部研提非常上訴。

高涌誠下午舉行記者會時指出，民國76年3月7日有一艘越南難民船，遭金門烈嶼駐軍第158師槍殺上岸求救的難民，再以火箭擊毀擱淺的難民船後，逐一射殺存活的難民，受難者男女老幼約20人，被稱為「三七事件」。

高涌誠表示，因網路上、政論節目等各方說法對「三七事件」加油添醋、不盡真實，不希望沒有國家正式報告，是他重啟調查的緣起；事件已過國家機密保護法時效，在跟國防部要卷證、去檔案局蒐整資料，就花了快1年，3月才密集訪談近20位在事發現場的官士兵。

高涌誠說，76年時有國大代表知道「三七事件」後，經國防部及陸軍總司令部調查結果，認定當地駐軍殺害18名匪區人士，涉有過當等情形；同年監委羅文富調查「三七事件」後，由前監察院長黃尊秋核「閱」，存查在案。

高涌誠指出，陸軍總司令部軍事檢察官在76年5月下旬啟動偵查後，認定駐軍殺害19名已無抵抗力的不明人士，且未依法通報上級，對第158師472旅長鍾姓上校、營長劉姓少校及2位連長李姓上尉、張姓中尉，認定確定觸犯殺人罪及敵前抗命罪嫌，提起公訴。軍事法院分別判處1年8月及1年10月不等有期徒刑，並緩刑確定。

高涌誠說，經重啟調查後，發現軍事檢察官未依法相驗，調查確認死者性別、年齡及死因；也未調查案發時的戰情通報、未向國防部調取船上搜扣香港驅離通知書、越南身分證明等資料，也未查明該船乘員國籍身分、抵達金門防區確切時間點，以及該船乘員執意冒險上岸的原因。

高涌誠表示，本案軍事檢察官及確定判決，對於槍殺過程一語帶過，顯未盡調查之能事，並與卷內被告及證人筆錄等事證未符，有刑事訴訟法第379條第10款規定，依法應於審判期日調查證據而未予調查的違法情形。

高涌誠說，70年間金門防衛司令部對投誠共軍或越南難民採一律驅離，如果驅離不成，在防區上岸就全數擊殺，國防部卻視若無睹；這已違反現代文明國家應遵守聯合國難民地位公約「禁止遣返原則」，及日內瓦公約等相關國際人道法，禁止殺害無武裝平民及敵軍規定，核有違失。

高涌誠表示，國防部允宜重啟調查相關案例，對「三七事件」的受難者做適當處置，以告慰在天之靈。

監察院司法及獄政、內政及族群、外交及國防委員會聯席會議今天通過高涌誠所提調查報告，要求行政院督飭國防部檢討改進，就軍事法院確定判決違背法令部分，送請法務部轉檢察總長研提非常上訴。（編輯：林興盟）1110713

監察委員高涌誠重啟調查「76年3月7日金門烈嶼駐軍槍殺約20名越南難民」案，13日下午公布調查報告，現場透過大螢幕投影，說明金門烈嶼駐軍陸軍第158師於民國76年間，曾在東崗L005據點海灘槍殺上岸求救的越南難民；此事件也被稱為「三七事件」。中央社記者趙世勳攝 111年7月13日

監委高涌誠重啟調查「76年3月7日金門烈嶼駐軍槍殺約20名越南難民」案，全案亦稱「三七事件」，13日下午並在監察院舉行記者會說明調查報告，現場投影秀出事發地點金門烈嶼地圖。中央社記者趙世勳攝 111年7月13日