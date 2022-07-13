離岸風電國產化進程延宕遭糾正 經濟部：虛心接受

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（中央社記者鄭鴻達台北13日電）對於監察院糾正經濟部離岸風電國產化進程延宕，經濟部晚間發布聲明表示「虛心接受」，並強調水下基礎業者的人才儲備與供應鏈業者學習能量建立，受疫情影響進度未如預期。

監察院今天公布糾正案文指出，經濟部在興達港建設離岸風電水下基礎產業發展專區，計畫108年完成港區浚深至水下8公尺，但延宕時程達4年4個月，嚴重影響離岸風電國產化進程，糾正工業局、能源局。

糾正案文也對經濟部推動離岸風力發電，要求獲得遴選分配容量之開發商，必須依據產業關聯方案，落實在地化政策及興達港疏浚作業之執行情形提出糾正案。

經濟部表示，對於監察院提出的糾正案內容虛心接受，後續並會就糾正案的內容，研析後在回應說明。

經濟部說明，台灣推動離岸風電發展，在兼顧能源政策與產業政策下，搭配在地化政策，盼能促使產業扎根並帶動就業與發展。

至於在地化政策的擬定，經濟部說明，是經由和台灣各零組件業者、風機系統商及開發商座談方式凝聚共識，並依產業能量期程分階段、不同年度進行落實項目的安排，落實方式包括在地投資、在地採購、在地合作三種方式，都屬符合要求的方式。

不過執行至今，各項目的進行成果進展不一。經濟部表示，如基樁、陸上變電站及塔架，台灣的生產量能均已達到要求，但在水下基礎部分，業者在銲工人才儲備、供應鏈業者學習能量的建立，在疫情的影響下未如預期。

經濟部說，為了辦理興達港疏浚作業，經濟部能源局已於107年委託高雄市政府海洋局辦理浚深作業，歷經多次地方協調作業，高市府海洋局配合離岸開發業者，在 111年7 月完成水深7米浚深，後續搭配海拋政策方案，預定於112年啟動水深8米浚深作業。

高市府海洋局為二類興達漁港管理機關，經濟部強調，能源局將持續配合協助海洋局辦理浚深作業，以達港口永續發展。關於人才培育永續經營，共已培訓1164人次，並協助培訓國內外業者達69家。

經濟部最後強調，後續會以務實態度檢視業者能量，同時就監察院相關意見，務實檢討在地化策略與相關落實的期程。（編輯：楊凱翔）1110713