民進黨全代會為年底選戰造勢 中常委改選重頭戲
（中央社記者溫貴香台北16日電）民進黨今年全代會以「團結台灣、顧好未來」為主軸，為年底九合一選舉造勢。攸關黨內權力改組的常委、執委、評委改選是重頭戲，黨政人士表示，在團結前提下，盼各派系維持平衡，團結面對年底九合一選舉。
民進黨全代會17日下午在台北國際會議中心舉行，今年全代會主軸以「團結台灣、顧好未來」，開幕式首先向黨旗致敬；「感謝台灣」安排向防疫與行政團隊致敬的兩個橋段；接著「顧好台灣：執政成績說明」由行政院長蘇貞昌進行15分鐘報告。
林佳龍小檔案
- 民國53年2月13日
- 出生地：台灣台北市
- 現職：無任所大使
- 學歷：美國耶魯大學政治學博士
- 經歷：中正大學政治系助理教授、國民大會代表、立法委員、國安會議諮詢委員、行政院新聞局長，民進黨中央黨部秘書長、總統府副秘書長、台中市長、交通部長
陳時中小檔案
- 民國41年生
- 學歷：台北醫學院牙醫學系學士
- 經歷：台北市牙醫師公會第12屆理事長、中華民國牙醫師公會全國聯合會第6屆理事長、行政院衛生署副署長、總統府國策顧問
蔡英文小檔案
- 民國45年8月31日台北市出生
- 現職：中華民國第14任總統
- 學歷：英國倫敦政經學院法學博士、美國康乃爾大學法學院法學碩士、台大法律系學士
- 經歷：政治大學、東吳大學教授、經濟部國際經濟組織首席法律顧問、「港澳條例」起草研究小組計劃主持人、公平會委員、陸委會諮詢委員、主委、總統府國策顧問、第6屆立法委員、行政院副院長、行政院消保會主委、宇昌生技公司董事長、民進黨主席
資料來源：小英教育基金會董事長
下午3時後進行中執委、中評委、中常委選舉投票，預計晚間7時完成各項開票，兩年一度的中執委、中常委和中評委黨職改選，結果攸關黨內權力改組，且牽動2024年總統大選布局，黨內各派系嚴陣以待，全力固票、拉票。
依據黨章規定，全國黨員代表大會將選出30位中執委，30位中執委再互選10人為中常委。也就是說，3席中執委可以選出1席中常委；中評委則由全國黨員代表大會選出11人。
民進黨這屆中常委的派系分布，新潮流3席、英系2席、正國會2席，蘇系1席、湧言會1席、綠色友誼1席。黨內人士分析，2年來派系實力並無明顯消長，下一屆中常委的派系分布維持現狀、不會有太大變化。
賴清德小檔案
- 生日：1959 年10月6日
- 出生地：新北市
- 學歷：台灣大學復健學系、美國哈佛大學公共衛生碩士
資料來源：經歷：國大代表立法委員台南市長行政院長
柯文哲小檔案
- 政黨：無
- 出生：48年次
- 現職：台北市長
英系人士表示，目前兩席中常委，規劃由立委蘇治芬取代現任中常委蔡易餘，以及黃承國續任。
林右昌小檔案
- 政黨：民主進步黨
- 出生年月日：60年3月10日
- 現職：基隆市長、中華民國童軍總會理事長、台灣城市競爭力發展協會理事長
- 學歷：台大建築與城鄉研究所碩士、文化大學造園暨景觀學系學士
- 經歷：行政院游錫堃院長辦公室參議、民進黨中央黨部副秘書長、基隆市林姓宗親會副理事長
何志偉小檔案
- 生日：民國71年5月14日
- 學歷：美國南加州大學公共行政碩士MPA、美國加州富勒頓大學財經系
- 經歷：台北市議員、民主進步黨中常委、民主進步黨中執委、寶島新聲電台主持人、台北市議會民進黨黨團副總召集人
管碧玲小檔案
年齡：61歲
學歷：台灣大學政治學博士
經歷：國立台北大學公共行政暨政策學系副教授、高雄市新聞處處長、文化局局長、第6～8屆立法委員
立法院教育文化委員會、交通委員會召集委員立法院民進黨黨團幹事長
黨政人士透露，中執委選舉應選30席，但登記35席，目前黨中央協調下，各派系各退1席，黨中央盼促進黨內和諧，團結迎戰年底九合一選舉。（編輯：張均懋）1110716
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