民進黨全代會為年底選戰造勢 中常委改選重頭戲

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民進黨全代會17日舉行，開幕式壓軸由新北市提名人林佳龍（右）、台北市提名人陳時中（左），身兼黨主席的總統蔡英文（中）等上台。圖為民進黨13日台北及新北市長提名記者會。（中央社檔案照片）

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（中央社記者溫貴香台北16日電）民進黨今年全代會以「團結台灣、顧好未來」為主軸，為年底九合一選舉造勢。攸關黨內權力改組的常委、執委、評委改選是重頭戲，黨政人士表示，在團結前提下，盼各派系維持平衡，團結面對年底九合一選舉。

民進黨全代會17日下午在台北國際會議中心舉行，今年全代會主軸以「團結台灣、顧好未來」，開幕式首先向黨旗致敬；「感謝台灣」安排向防疫與行政團隊致敬的兩個橋段；接著「顧好台灣：執政成績說明」由行政院長蘇貞昌進行15分鐘報告。

開幕式壓軸由2022年提名縣市長參選人包括新北市提名人 林佳龍 林佳龍小檔案 民國53年2月13日

出生地：台灣台北市

現職：無任所大使

學歷：美國耶魯大學政治學博士

經歷：中正大學政治系助理教授、國民大會代表、立法委員、國安會議諮詢委員、行政院新聞局長，民進黨中央黨部秘書長、總統府副秘書長、台中市長、交通部長 看更多 關閉 、台北市提名人 陳時中 陳時中小檔案 民國41年生

學歷：台北醫學院牙醫學系學士

經歷：台北市牙醫師公會第12屆理事長、中華民國牙醫師公會全國聯合會第6屆理事長、行政院衛生署副署長、總統府國策顧問 看更多 關閉 等人與現任執政縣市首長、蘇貞昌上台、身兼黨主席的總統 蔡英文 蔡英文小檔案 民國45年8月31日台北市出生

現職：中華民國第14任總統

學歷：英國倫敦政經學院法學博士、美國康乃爾大學法學院法學碩士、台大法律系學士

經歷：政治大學、東吳大學教授、經濟部國際經濟組織首席法律顧問、「港澳條例」起草研究小組計劃主持人、公平會委員、陸委會諮詢委員、主委、總統府國策顧問、第6屆立法委員、行政院副院長、行政院消保會主委、宇昌生技公司董事長、民進黨主席 資料來源：小英教育基金會董事長 看更多 關閉 上台致詞後，展現大團結氣勢齊呼口號。

下午3時後進行中執委、中評委、中常委選舉投票，預計晚間7時完成各項開票，兩年一度的中執委、中常委和中評委黨職改選，結果攸關黨內權力改組，且牽動2024年總統大選布局，黨內各派系嚴陣以待，全力固票、拉票。

依據黨章規定，全國黨員代表大會將選出30位中執委，30位中執委再互選10人為中常委。也就是說，3席中執委可以選出1席中常委；中評委則由全國黨員代表大會選出11人。

民進黨這屆中常委的派系分布，新潮流3席、英系2席、正國會2席，蘇系1席、湧言會1席、綠色友誼1席。黨內人士分析，2年來派系實力並無明顯消長，下一屆中常委的派系分布維持現狀、不會有太大變化。

黨內最大派系新潮流的目標就是要維持3席中常委，外傳有所謂挺賴（副總統 賴清德 賴清德小檔案 生日：1959 年10月6日

出生地：新北市

學歷：台灣大學復健學系、美國哈佛大學公共衛生碩士 資料來源：經歷：國大代表立法委員台南市長行政院長 看更多 關閉 ）、挺鄭（桃園市長 鄭文燦 柯文哲小檔案 政黨：無

出生：48年次

現職：台北市長 看更多 關閉 ）等傳言，新系要角表示，新系目標3席中常委，規劃台北市議員許淑華、立委林俊憲出任，另一席由屏東縣長潘孟安、台中市議員陳世凱協調一人出線，務實且安全把票開出來才是重點，不會有挺賴（副總統賴清德）或挺鄭（桃園市長鄭文燦）的分別。

英系人士表示，目前兩席中常委，規劃由立委蘇治芬取代現任中常委蔡易餘，以及黃承國續任。

正國會2席中常委規劃陳茂松續任、立委陳亭妃的席次由基隆市長 林右昌 林右昌小檔案 政黨：民主進步黨

出生年月日：60年3月10日

現職：基隆市長、中華民國童軍總會理事長、台灣城市競爭力發展協會理事長

學歷：台大建築與城鄉研究所碩士、文化大學造園暨景觀學系學士

經歷：行政院游錫堃院長辦公室參議、民進黨中央黨部副秘書長、基隆市林姓宗親會副理事長 看更多 關閉 取代。湧言會1席規劃由王定宇出任；蘇系1席規劃由立委蘇巧慧出任；綠色友誼連線則由立委 何志偉 何志偉小檔案 生日：民國71年5月14日

學歷：美國南加州大學公共行政碩士MPA、美國加州富勒頓大學財經系

經歷：台北市議員、民主進步黨中常委、民主進步黨中執委、寶島新聲電台主持人、台北市議會民進黨黨團副總召集人 看更多 關閉 續任。

中評會主委部分，英系推出資深立委 管碧玲 管碧玲小檔案 年齡：61歲 學歷：台灣大學政治學博士 經歷：國立台北大學公共行政暨政策學系副教授、高雄市新聞處處長、文化局局長、第6～8屆立法委員 立法院教育文化委員會、交通委員會召集委員立法院民進黨黨團幹事長 看更多 關閉 角逐、新系推出賴瑞隆角逐，兩人都來自高雄，競爭也頗為激烈。

黨政人士透露，中執委選舉應選30席，但登記35席，目前黨中央協調下，各派系各退1席，黨中央盼促進黨內和諧，團結迎戰年底九合一選舉。（編輯：張均懋）1110716