疫情指揮官非衛福部長 陳時中：有類降級味道

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（中央社記者陳昱婷台北18日電）原兼任疫情指揮中心指揮官的前衛福部長陳時中投入台北市長選戰，職位分別由政務次長王必勝及薛瑞元接任。陳時中今天說，這個安排是因應疫情常態化，其實有類降級味道。

民進黨台北市長參選人陳時中上午接受寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目專訪，主持人周玉蔻詢問，為何現在的中央流行疫情指揮中心指揮官不是衛福部長。

陳時中坦言，這個安排其實有類降級的味道在裡面，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸走向常態化、流感化，所以會往降級方向前進。

周玉蔻追問，每日新增確診何時可以降到萬人以下。陳時中回應，大概8月中。周玉蔻再問，蔡總統是否希望趕快開放邊境。陳時中沉默約3秒後說，這是個兩難的情況，以前戰略上認為開放要「先進再出」，也就是入境的檢疫政策要先鬆綁到「0+7」，這有困難。

談到選舉議題，周玉蔻說，選舉就是亂打，指揮中心由過去曾爆出婚外情的政務次長王必勝接任，恐會有人質疑陳時中支持婚外情。

陳時中指出，大家都曾犯過錯，王必勝對於處理基層磨合非常有經驗與效率，應給他機會，把這件事處理好後，接下來不要再犯，在公共事務上要加倍努力。

周玉蔻詢問，相較國民黨台北市長參選人蔣萬安及有意參選的台北市副市長黃珊珊，陳時中對市政最不嫻熟，如何停止這個劣勢。

陳時中說，市政上他跟蔣萬安都不是很熟，不過行政上他比蔣萬安熟，而黃珊珊對市政最熟，但市長做得好不好，還是看個性。

陳時中舉例，他在當衛福部長時，就曾被質疑，牙醫出身的怎麼會懂其他科別，但本來就沒有人能夠全都懂，是看上位者會不會用人、方向對不對、能不能讓下屬死心踏地一起拚命。

陳時中強調，市長應知人善任且待人以誠，讓下屬心服並發揮最大才能，才能讓台北市成為火車頭，帶著台灣一起往前走。（編輯：方沛清）1110718